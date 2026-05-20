Rusija udarila po več mestih: tarča so bili bloki, skladišča hrane in bolnišnice (VIDEO)

Rusija je v noči na 20. maj izvedla obsežen napad na več ukrajinskih regij. Po poročanju medija Kyiv Independent, ki se sklicuje na lokalne oblasti, so bili tarča večnadstropni stanovanjski bloki, poslovni objekti in druga civilna infrastruktura, pri čemer je bilo ranjenih najmanj 11 ljudi.

V mestu Konotop v Sumski oblasti je ruski napad zadel večnadstropno stavbo, kjer se so zrušila tri nadstropja. Regionalni guverner Oleh Hrihorov je sporočil, da je bilo tam poškodovanih najmanj šest oseb. Iz ruševin so rešili več ljudi, reševalne službe pa še vedno ugotavljajo natančno število žrtev. Župan Artem Semenihin je ob tem opozoril na kritične razmere, saj zaradi pomanjkanja reševalnih vozil poškodovane v bolnišnice prevažajo kar z zasebnimi avtomobili. V napadu so bili poškodovani tudi stanovanjski bloki, hiše in upravne zgradbe, popolnoma uničen pa naj bi bil tudi mestni muzej. Zaradi silovitega obstreljevanja je v regionalnem središču Sumi prišlo do prekinitev oskrbe z električno energijo.

Napadov so bile deležne tudi druge regije po državi. V Dnipru je ruska vojska ponoči zadela skladišča hrane. Kot je sporočil guverner Dnipropetrovske oblasti Oleksandr Hanža, je bilo v napadu ranjenih pet ljudi, od katerih sta moški in ženska zaradi poškodb ostala v bolnišnici.

O obstreljevanju poročajo tudi iz Odese, kjer so lokalne oblasti potrdile zadetke stanovanjskih stavb in vozil, ena pritlična hiša pa je povsem uničena. Podatkov o morebitnih žrtvah na tem območju za zdaj še ni. Ruske sile sicer redno napadajo ukrajinske regije v bližini frontne črte, obenem pa s skoraj vsakodnevnimi nočnimi napadi vztrajno ciljajo energetsko, prometno in civilno infrastrukturo po vsej državi.