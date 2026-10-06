Rusija zagrozila Musku in ZDA z vesoljsko vojno: »Starlink bo padal kot okraski z božičnega drevesa« (VIDEO)

Rusija zaostruje retoriko glede satelitskega omrežja Starlink. Dmitrij Medvedjev, namestnik predsednika ruskega sveta za nacionalno varnost, je opozoril, da bi morebitni poskus blokiranja novega ruskega satelitskega sistema Rassvet lahko privedel do »velike vesoljske vojne«. Ob tem je zagrozil, da bi lahko sateliti Starlink začeli padati iz orbite »kot okraski z izsušenega božičnega drevesa«. Starlink, ki je v lasti podjetja Elona Muska, sestavlja več tisoč satelitov v nizki Zemljini orbiti. Internetne storitve zagotavlja v več kot 150 državah in na številnih območjih po svetu, pomembno vlogo pa ima tudi v vojni v Ukrajini.

Starlink sestavlja več tisoč satelitov v nizki Zemljini orbiti (LEO), ki zagotavljajo internetne storitve v več kot 150 državah in na območjih po svetu. Poleg zagotavljanja internetnih storitev civilnemu prebivalstvu je imel Starlink pomembno vlogo tudi v rusko-ukrajinski vojni, saj je v Ukrajini zagotavljal povezavo, potem ko so bila druga komunikacijska omrežja zaradi spopadov poškodovana ali uničena.

Ukrajina je prejšnji teden ZDA pozvala, naj uvedejo sankcije proti peščici podjetij, za katera trdi, da pomagajo pri razvoju moskovskega satelitskega omrežja Rassvet, ki naj bi predstavljalo alternativo Starlinku. Denys Sienik, namestnik vodje ukrajinskega diplomatskega predstavništva v Washingtonu, je dejal, da bi sistem lahko predstavljal resno tveganje za Ukrajino. »Če bodo Rassvet izstrelili do konca leta 2026, bodo lahko v realnem času določali in napadali ukrajinske cilje na našem ozemlju,« je dejal.

Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ameriškega predsednika Donalda Trumpa pozval, naj uvede sankcije proti ruskim in kitajskim podjetjem, ki sodelujejo pri projektu Rassvet. »Vemo, da Kitajska dela na satelitih in na možnosti, da bi Rusiji pomagala pri podobnem sistemu, kot je Starlink,« je dejal.

Medvedjev zagrozil s »popolno vesoljsko vojno«

Na pozive Zelenskega se je odzval Dmitrij Medvedjev, namestnik predsednika ruskega sveta za nacionalno varnost, ki je izdal ostro opozorilo in zagrozil s »popolno vesoljsko vojno«. Dejal je, da bi vsak poskus »blokiranja« ruskega satelitskega sistema Rassvet pomenil njegovo uničenje. »In to bo vodilo v popolno vesoljsko vojno. Upam, da ZDA to razumejo. Sicer bodo njihovi sateliti Starlink v nizki orbiti začeli padati kot okraski z izsušenega božičnega drevesa. Vesolje je zelo utesnjen prostor, zato moramo biti drug do drugega vljudni,« je dejal.

Rusija želi sistem Rassvet vzpostaviti do leta 2027. Prizadevanja za njegovo vzpostavitev so pospešili, potem ko je Musk ruskim oboroženim silam onemogočil uporabo Starlinka. Rusko vesoljsko podjetje Bureau 1440 je marca v orbito poslalo prve satelite za novo omrežje, julija pa je sledila nova skupina. Bureau 1440 je takrat v izjavi sporočil: »Vesoljska plovila so se ločila od nosilne rakete in vzpostavila povezavo z nadzornim centrom. Po končanih preverjanjih in zagonu podsistemov bodo sateliti začeli prehod v ciljno orbito, da bi zagotavljali komunikacijske storitve.«

Podjetje načrtuje, da bo do leta 2027 nad vzhodno Evropo redno preletavalo nekaj manj kot 300 satelitov, do leta 2035 pa naj bi njihovo število povečali na več kot 900. Vendar pa so se že pojavila poročila, da so najmanj trije od doslej izstreljenih satelitov odpovedali. Za primerjavo: Starlink ima v orbiti več kot 10.000 satelitov.

Rusija naj bi pospešila razvoj

Namestnik vodje ukrajinske vojaške obveščevalne službe, generalmajor Vadim Skibicki, je avgusta opozoril, da Rusija pri razvoju novega satelitskega omrežja napreduje precej hitreje, kot je bilo sprva pričakovano. »Začeli so ga izstreljevati precej hitreje, kot je bilo prvotno načrtovano,« je dejal.

Serhij Beskrestnov, svetovalec Zelenskega, je povedal, da Rusija dela »z največjo možno hitrostjo«, da bi omrežje začelo delovati. Ko bo vzpostavljeno, bi po njegovih besedah lahko postalo velik problem za Ukrajino. »Rusi bodo lahko napadali celotno našo državo z brezpilotnimi letalniki, ki jih bodo prek svojih satelitov upravljali v realnem času,« je dejal, poroča LADbible.