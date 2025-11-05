Ruske sile tik pred zavzetjem mesta, Ukrajinci brez izhoda: morajo se predati, če hočejo preživeti

Moskva je sporočila, da so ukrajinske enote v Pokrovsku in Kupjansku obkoljene – poti za umik ni več, vojaki pa naj bi se po besedah ruskega obrambnega ministrstva morali predati, če želijo preživeti.

Po poročanju ruskih medijev si Moskva že od leta 2024 prizadeva osvojiti Pokrovsk, ki ga imenujejo »vrata Donecka«, kot del širše operacije za popoln nadzor nad regijo Donbas. Ukrajina tam še vedno nadzoruje približno deset odstotkov ozemlja – okoli pet tisoč kvadratnih kilometrov.

Ukrajinski vojak motoriziranega pehotnega bataljona gleda iz jarka na frontni poziciji blizu mesta Chasiv Yar v regiji Doneck. FOTO: Handout Afp

Kuhanje v zaklonišču na frontni črti v regiji Doneck. FOTO: Handout Afp

Ruska taktika: obroč, droni in kaos

Za razliko od prejšnjih neposrednih napadov je Rusija tokrat uporabila večsmerni pristop. Enote so se premikale iz različnih smeri, da bi skoraj popolnoma obkolile ukrajinske vojake, medtem ko so droni in manjše mobilne skupine zadaj rušili komunikacije in oskrbo.

Takšna taktika je po navedbah ruskih vojaških blogerjev ustvarila »sivo cono« – območje, kjer nobena stran nima popolnega nadzora, a je Ukrajini izjemno oteženo branjenje položajev.

Po vojaških zemljevidih so ruske sile le nekaj kilometrov oddaljene od popolnega obroča okoli Pokrovska, hkrati pa obvladujejo večji del Kupjanska, kjer naj bi napredovale po glavni cesti proti središču mesta.

Vojni prizori iz Donecka. FOTO: Ukrainian Armed Forces Via Reuters

Vojaki motoriziranega pehotnega bataljona počivajo v zaklonišču na frontni črti v Donecku. FOTO: Handout Afp

Moskva zavrača Zelenskega: »Ukrajinci so ujeti«

Rusko obrambno ministrstvo je zanikalo izjave ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je pred dnevi dejal, da so ukrajinske enote v Kupjansku nevtralizirale le »šestdeset ruskih vojakov«. Po trditvah Moskve so ukrajinske enote ujete in se njihov položaj »iz ure v uro slabša«, zato naj bi bil edini način za preživetje predaja.

Skoraj štiri leta po začetku najhujšega spopada v Evropi po drugi svetovni vojni ruska vojska še naprej napreduje proti Donbasu, hkrati pa širi nadzor proti Harkovski in Dnipropetrovski oblasti.

Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva Rusija trenutno nadzira okoli 19 odstotkov Ukrajine – približno 116.000 kvadratnih kilometrov. Po ocenah proukrajinskih virov pa naj bi Rusija letos zavzela že več kot 3400 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja.

Vojna v Ukrajini tako vstopa v novo, še bolj napeto fazo – s fronte prihajajo sporočila o obkolitvah, izgubah in izčrpanih vojakih, medtem ko obe strani trdita, da sta na pragu »ključnega preobrata«.

Člani policijske evakuacijske enote White Angels pomagajo prebivalki. FOTO: Anatolii Stepanov Reuters