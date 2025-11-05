  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOJNA V UKRAJINI

Ruske sile tik pred zavzetjem mesta, Ukrajinci brez izhoda: morajo se predati, če hočejo preživeti

Medtem obe strani trdita, da sta na pragu »ključnega preobrata«.
Ukrajinski vojak motoriziranega pehotnega bataljona gleda iz jarka na frontni poziciji blizu mesta Chasiv Yar v regiji Doneck. FOTO: Handout Afp

Ukrajinski vojak motoriziranega pehotnega bataljona gleda iz jarka na frontni poziciji blizu mesta Chasiv Yar v regiji Doneck. FOTO: Handout Afp

Kuhanje v zaklonišču na frontni črti v regiji Doneck. FOTO: Handout Afp

Kuhanje v zaklonišču na frontni črti v regiji Doneck. FOTO: Handout Afp

Vojni prizori iz Donecka. FOTO: Ukrainian Armed Forces Via Reuters

Vojni prizori iz Donecka. FOTO: Ukrainian Armed Forces Via Reuters

Vojaki motoriziranega pehotnega bataljona počivajo v zaklonišču na frontni črti v Donecku. FOTO: Handout Afp

Vojaki motoriziranega pehotnega bataljona počivajo v zaklonišču na frontni črti v Donecku. FOTO: Handout Afp

Člani policijske evakuacijske enote White Angels pomagajo prebivalki. FOTO: Anatolii Stepanov Reuters

Člani policijske evakuacijske enote White Angels pomagajo prebivalki. FOTO: Anatolii Stepanov Reuters

Ukrajinka gre mimo trupla svoje sosede, ki leži na tleh, zavito v odejo. FOTO: Anatolii Stepanov Reuters

Ukrajinka gre mimo trupla svoje sosede, ki leži na tleh, zavito v odejo. FOTO: Anatolii Stepanov Reuters

Ukrajinski vojak motoriziranega pehotnega bataljona gleda iz jarka na frontni poziciji blizu mesta Chasiv Yar v regiji Doneck. FOTO: Handout Afp
Kuhanje v zaklonišču na frontni črti v regiji Doneck. FOTO: Handout Afp
Vojni prizori iz Donecka. FOTO: Ukrainian Armed Forces Via Reuters
Vojaki motoriziranega pehotnega bataljona počivajo v zaklonišču na frontni črti v Donecku. FOTO: Handout Afp
Člani policijske evakuacijske enote White Angels pomagajo prebivalki. FOTO: Anatolii Stepanov Reuters
Ukrajinka gre mimo trupla svoje sosede, ki leži na tleh, zavito v odejo. FOTO: Anatolii Stepanov Reuters
N. P.
 5. 11. 2025 | 19:45
2:37
A+A-

Moskva je sporočila, da so ukrajinske enote v Pokrovsku in Kupjansku obkoljene – poti za umik ni več, vojaki pa naj bi se po besedah ruskega obrambnega ministrstva morali predati, če želijo preživeti.

Po poročanju ruskih medijev si Moskva že od leta 2024 prizadeva osvojiti Pokrovsk, ki ga imenujejo »vrata Donecka«, kot del širše operacije za popoln nadzor nad regijo Donbas. Ukrajina tam še vedno nadzoruje približno deset odstotkov ozemlja – okoli pet tisoč kvadratnih kilometrov.

Ukrajinski vojak motoriziranega pehotnega bataljona gleda iz jarka na frontni poziciji blizu mesta Chasiv Yar v regiji Doneck. FOTO: Handout Afp
Ukrajinski vojak motoriziranega pehotnega bataljona gleda iz jarka na frontni poziciji blizu mesta Chasiv Yar v regiji Doneck. FOTO: Handout Afp
Kuhanje v zaklonišču na frontni črti v regiji Doneck. FOTO: Handout Afp
Kuhanje v zaklonišču na frontni črti v regiji Doneck. FOTO: Handout Afp

Ruska taktika: obroč, droni in kaos

Za razliko od prejšnjih neposrednih napadov je Rusija tokrat uporabila večsmerni pristop. Enote so se premikale iz različnih smeri, da bi skoraj popolnoma obkolile ukrajinske vojake, medtem ko so droni in manjše mobilne skupine zadaj rušili komunikacije in oskrbo.

Takšna taktika je po navedbah ruskih vojaških blogerjev ustvarila »sivo cono« – območje, kjer nobena stran nima popolnega nadzora, a je Ukrajini izjemno oteženo branjenje položajev.

Po vojaških zemljevidih so ruske sile le nekaj kilometrov oddaljene od popolnega obroča okoli Pokrovska, hkrati pa obvladujejo večji del Kupjanska, kjer naj bi napredovale po glavni cesti proti središču mesta.

Vojni prizori iz Donecka. FOTO: Ukrainian Armed Forces Via Reuters
Vojni prizori iz Donecka. FOTO: Ukrainian Armed Forces Via Reuters
Vojaki motoriziranega pehotnega bataljona počivajo v zaklonišču na frontni črti v Donecku. FOTO: Handout Afp
Vojaki motoriziranega pehotnega bataljona počivajo v zaklonišču na frontni črti v Donecku. FOTO: Handout Afp

Moskva zavrača Zelenskega: »Ukrajinci so ujeti«

Rusko obrambno ministrstvo je zanikalo izjave ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je pred dnevi dejal, da so ukrajinske enote v Kupjansku nevtralizirale le »šestdeset ruskih vojakov«. Po trditvah Moskve so ukrajinske enote ujete in se njihov položaj »iz ure v uro slabša«, zato naj bi bil edini način za preživetje predaja.

Skoraj štiri leta po začetku najhujšega spopada v Evropi po drugi svetovni vojni ruska vojska še naprej napreduje proti Donbasu, hkrati pa širi nadzor proti Harkovski in Dnipropetrovski oblasti.

Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva Rusija trenutno nadzira okoli 19 odstotkov Ukrajine – približno 116.000 kvadratnih kilometrov. Po ocenah proukrajinskih virov pa naj bi Rusija letos zavzela že več kot 3400 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja.

Vojna v Ukrajini tako vstopa v novo, še bolj napeto fazo – s fronte prihajajo sporočila o obkolitvah, izgubah in izčrpanih vojakih, medtem ko obe strani trdita, da sta na pragu »ključnega preobrata«.

Člani policijske evakuacijske enote White Angels pomagajo prebivalki. FOTO: Anatolii Stepanov Reuters
Člani policijske evakuacijske enote White Angels pomagajo prebivalki. FOTO: Anatolii Stepanov Reuters
Ukrajinka gre mimo trupla svoje sosede, ki leži na tleh, zavito v odejo. FOTO: Anatolii Stepanov Reuters
Ukrajinka gre mimo trupla svoje sosede, ki leži na tleh, zavito v odejo. FOTO: Anatolii Stepanov Reuters

Več iz teme

vojna v UkrajiniVolodimir ZelenskiUkrajinavojnaRusijadroni
ZADNJE NOVICE
20:07
Novice  |  Slovenija
KAJ PRINAŠA?

Razkrit osnutek »Šutarjevega zakona«: kdaj policija v stanovanje brez odredbe, kdaj odvzem otroka mladoletnici?

Zakon, ki naj bi uredil varnostne razmere na jugovzhodu države, bo vlada obravnavala v četrtek.
5. 11. 2025 | 20:07
20:06
Bulvar  |  Zanimivosti
ZNANSTVENIKI SVARIJO

Bliža se kozmična apokalipsa, NASA razkriva datum konca sveta

Odštevanje se je začelo: vemo, kdaj bo konec sveta.
5. 11. 2025 | 20:06
20:01
Novice  |  Slovenija
INCIDENTI V SREDIŠČU LJUBLJANI

Drama v ljubljanskem lokalu: sredi nedeljskega dopoldneva narkomanka povzročila preplah med gosti

Po spletu zaokrožila zgodba o incidentu v kavarni SEM. Vodja lokala Robert Kutin: »To ni nič novega, s tem se ukvarjamo vsi gostinci v centru«.
Nina Čakarić5. 11. 2025 | 20:01
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
STARŠEVSTVO PO RAZHODU

Razšla sta se, a ostajata starša: kako po ločitvi ravnati v otrokovo dobrobit

Preberite, kako lahko ločeni starši s spoštovanjem in sodelovanjem poskrbijo za otrokovo varnost, mir in čustveno ravnovesje – tudi po razhodu.
Melita Kuhar5. 11. 2025 | 20:00
19:45
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Ruske sile tik pred zavzetjem mesta, Ukrajinci brez izhoda: morajo se predati, če hočejo preživeti

Medtem obe strani trdita, da sta na pragu »ključnega preobrata«.
5. 11. 2025 | 19:45
19:33
Bulvar  |  Domači trači
RADA BI ŠE ŽIVELA

Legendarna slovenska igralka odkrito o bolezni: »Zjutraj sem v najhujši fazi ...«

Igralka je spregovorila o svojih težkih dneh, prijateljstvu in moči volje, ki jo še vedno žene naprej.
5. 11. 2025 | 19:33

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UGODNO

Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVEŽ KRUH

Bi sladko ali slano? Tu vas čakajo najokusnejše pekovske dobrote v Sloveniji

Zakaj bi skakali od trgovine do pekarne, če lahko vse, kar potrebujete, tudi sveže pekovske izdelke, najdete na enem mestu?
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 15:32
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam pljujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODDIH

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 16:21
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
Promo Slovenske novice30. 10. 2025 | 14:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki