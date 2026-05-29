Ruski dron zadel stanovanjsko stavbo članice Nata, gre za »resno zaostrovanje razmer« (VIDEO)

Brezpilotni letalnik je padel na stolpnico v mestu Galati na vzhodu Romunije, so danes sporočile romunske oblasti. Mesto leži ob Donavi blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Brezpilotnik je zadel stanovanjsko stolpnico in sprožil požar v 10. nadstropju, dve osebi sta utrpeli lažje poškodbe, so navedle romunske oblasti.

Obrambno ministrstvo v Bukarešti je sporočilo, da je »Rusija ponoči nadaljevala napade z brezpilotniki na civilne cilje in infrastrukturo v Ukrajini v bližini meje z Romunijo«, ki poteka po reki Donavi, navaja francoska tiskovna agencija AFP. »Eden od teh dronov je vdrl v romunski zračni prostor, radar mu je sledil vse do južnega dela mesta Galati, kjer je padel na streho stanovanjske stavbe, pri čemer je povzročil požar,« so dodali. Zunanje ministrstvo pa je obsodilo incident, ki »predstavlja resno in neodgovorno zaostrovanje razmer s strani Rusije«. Dodali so, da je Bukarešta obvestila generalnega sekretarja Nata in »zahtevala ukrepe za pospešitev prenosa zmogljivosti za obrambo pred droni v Romunijo«.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino so na ozemlje sosednje Romunije, ki si z Ukrajino deli več kot 600 kilometrov dolgo mejo, večkrat padali droni in njihovi ostanki, vendar pa se je tokrat prvič zgodilo, da je eden od njih ob padcu zadel stanovanjsko stavbo. Ruske sile so med drugim večkrat napadle pristanišče Reni, ki leži na ukrajinski strani meje ob Donavi blizu Galatija. Aprila je nad tem romunskim mestom prav tako strmoglavil ruski dron, ki je po navedbah oblasti povzročil manjšo škodo. Nihče ni bil poškodovan. Ob rednih medsebojnih napadih z droni se je večkrat zgodilo, ko so ruski ali ukrajinski droni kršili tudi zračni prostor drugih držav članic Nata.