Vse bolj črno prihodnost Rusiji napoveduje 83-letni upokojeni generalpodpolkovnik Leonid Ivašov, ki s svojimi izjavami tvega celo aretacijo. Prepričan je, da ruski predsednik Vladimir Putin z vojno v Ukrajini svojo državo vodi v pogubo. Če ne bo prišlo do korenitih sprememb, bi lahko Rusija po njegovih ocenah razpadla že leta 2027 ali 2028, navaja Dnevnik.hr.

Putinu bi ponudil izhod

Ivašov opozarja, da je zgodovina polna primerov nekoč oboževanih voditeljev, ki jih je lastno ljudstvo pozneje strmoglavilo in ubilo. Podobno usodo napoveduje tudi ruski oblasti. General se zavzema za mirno zamenjavo oblasti, saj meni, da je država že na robu upora, ki bi lahko imel strašne posledice. Ob tem predlaga, da bi Putinu ponudili možnost umika z oblasti, s katerim bi se lahko izognil strelskemu vodu.

Vladimir Putin. FOTO: Vyacheslav Prokofiev Via Reuters

»Vse poteka po načrtu – le da ne po ruskem.«

Ivašov se je obregnil tudi ob Putinove trditve, da v vojni vse poteka po načrtih. Po njegovem mnenju je vojna Rusiji povzročila tako globoko škodo, da je ogrožen sam obstoj države. Kot znak vse manjše podpore Kremlju izpostavlja dogajanje na Krimu, kjer naj bi ljudje vse pogosteje odstranjevali ali prekrivali oznake Z, ki simbolizirajo podporo ruski invaziji na Ukrajino. Po njegovih besedah je opaziti tudi vse manj ruskih zastav.

Medtem Putin še naprej zavrača odgovornost za začetek vojne, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je zaveznike v Natu opozoril, da ni razloga za prepričanje, da bo Rusija v prihodnjih letih postala manjša grožnja.