Ryanair želi postati prva brezpapirna letalska družba na svetu, potrošniške organizacije kritične

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair želi postati prva brezpapirna letalska družba na svetu, zato je že napovedal konec uporabe tiskanih letalskih vozovnic. Od 12. novembra pred vstopom v letalo od potnikov ne bodo več sprejemali tistih, ki jih bodo natisnili doma. Uporabili bodo lahko le digitalno vozovnico, ki jo bodo dobili v mobilni aplikaciji Ryanaira ali na njihovi spletni strani. Pozor! Če se na polet ne bodo prijavili prek spleta in bi to želeli storiti šele na letališču, bodo morali tam plačati posebno pristojbino. V letalski družbi pravijo, da bi lahko elektronske vozovnice preprečile več kot 300 ton odpadkov na leto.

Potrošniške organizacije po Evropi odločitev letalske družbe kritizirajo. Opozarjajo, da bi to precej otežilo potovanje milijonom starejših ljudi. Iz poročila britanskega telekomunikacijskega regulatorja izhaja, da lani 17 odstotkov oseb, starih 65 let in več, ni imelo pametnega telefona. Nemška zveza potrošniških organizacij (VZBV) je tudi že zahtevala alternativno pot za vse potnike, da bi jim zagotovili uporabo vseh oblik mobilnosti. »Mobilnost ne sme biti vezana na tehnične spretnosti ali tehnične ali praktične zmožnosti potnikov. Posamezne skupine ne smejo biti izključene,« je opozoril André Duderstaedt, strokovnjak za pravice potnikov v letalskem prometu.