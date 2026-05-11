S križarke evakuirana potnika iz ZDA in Francije pozitivna na hantavirus

Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus, je v nedeljo sporočilo ameriško ministrstvo za zdravje. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome. Po prihodu v domovino je bila na testu pozitivna tudi francoska državljanka.

»En potnik ima trenutno blage simptome, drugi potnik je bil blago pozitiven na testu PCR za andski sev,« je sporočilo ameriško ministrstvo. Oba potnika trenutno v domovino na krovu letala potujeta v posebni varovalni opremi, namenjeni izolaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriške potnike, evakuirane z ladje Hondius, ki je zasidrana v bližini pristanišča Granadilla na španskem otoku Tenerife, bodo ob prihodu odpeljali v specializirani center v zvezni državi Nebraska. Vsi bodo opravili tudi klinični pregled ter prejeli ustrezno oskrbo in podporo glede na njihovo stanje, je še navedlo ministrstvo.

O morebitni nadaljnji izolaciji bodo odločili glede na oceno tveganja za vsakega od njih, še navajajo ameriške zdravstvene oblasti.

Simptome bolezni je med repatriacijskim letom v Pariz razvila tudi ena od petih francoskih potnikov, je sporočil francoski premier Sebastien Lecornu. Davi je francoska ministrica za zdravje Stephanie Rist navedla, da se je francoska državljanka v nedeljo zvečer začela počutiti slabo in je bila pozitivna na testu za hantavirus.

Vseh pet francoskih državljanov so sicer po navedbah Lecornuja nemudoma po prihodu premestili v strogo karanteno, prejemajo zdravniško oskrbo in jih testirajo.

Pozno v nedeljo je v Manchestru pristalo tudi posebno letalo z 20 evakuiranimi britanskimi državljani. Odpeljali so jih v bolnišnico v bližini Liverpoola, kjer bodo opravili testiranje in ostali v sprva 72-urni karanteni. Nato bodo sprejeli ukrepe za njihovo nadaljnjo izolacijo.

150 potnikov

Ladja Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Po nedeljskem prihodu na Kanarske otoke so začeli evakuacijo potnikov in posadke.

Španske oblasti so v nedeljo zvečer navedle, da so doslej z ladje evakuirali 94 od skupno 147 potnikov in članov posadke. Danes naj bi odleteli še letali v Avstralijo in na Nizozemsko.

Avstralska vlada je danes sporočila, da bo šest potnikov, od katerih nihče ne kaže simptomov, ob vrnitvi za najmanj tri tedne namestila v namenski objekt za karanteno severno od Pertha. Ta je bil zgrajen med pandemijo covida-19.

Repatriacijski let za Avstralijo sicer oblasti še usklajujejo. Letalo s štirimi avstralskimi državljani, Novozelandcem in osebo s stalnim prebivališčem v Avstraliji bo pristalo na letalski bazi v bližini karantenskega objekta.

Generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je v nedeljo dejal, da lahko prožnejša pravila za državljane, ki se vračajo z ladje, prinašajo tveganja. Nasvet WHO je po njegovih navedbah 42-dnevna karantena z aktivnim spremljanjem.