S prenovo prikolice privarčujejo pri počitnicah

Počitnice so za številne družine velik finančni zalogaj. Za britanska zakonca, 38-letnega Martina in 34-letno Xano Worthington iz Swindona, ki imata tri otroke, pa so zaradi visokih življenjskih stroškov postale preprosto predrage. Tako sta se odločila, da si bosta pomagala na drugačen način; prek spletnega oglasa sta kupila 22 let staro počitniško prikolico za približno 2100 evrov. Namesto da bi se spustila v drago in zahtevno popolno prenovo, sta se osredotočila na preproste, a učinkovite spremembe. Tla sta zamenjala za približno 120 funtov (okoli 140 evrov), kar je prostor takoj vizualno odprlo in osvežilo. Kavče sta namesto z dragim novim oblazinjenjem prekrila s cenovno dostopnimi prevlekami, ki so stale okoli 80 funtov (približno 95 evrov). Dodala sta še novo barvo sten, nekaj dekorativnih detajlov in pametne rešitve za shranjevanje. Prenovo sta usklajevala z delom in skrbjo za otroke ter vse končala v šestih tednih.

Za vse skupaj sta odštela le okoli 2900 evrov.

»Ker sva vsa dela opravila sama in sva pametno nakupovala, nama je uspelo prikolico popolnoma osvežiti z omejenim proračunom,« se pohvali Martin. Celotna prenova s prikolico vred je stala nekaj manj kot 2500 funtov (približno 2900 evrov) – kar je manj, kot sta odštela za zadnje družinske počitnice. Rezultat je presegel pričakovanja. Zastarela prikolica se je spremenila v svetel, funkcionalen in prijeten prostor, ki družini omogoča več krajših oddihov čez leto. Namesto enega samega dragega potovanja si zdaj lahko večkrat privoščijo pobeg v naravo, ob morje ali na podeželje – brez hotelskih stroškov ali dragih letalskih vozovnic. »Otroci že zdaj pravijo, da so jim ljubša potovanja s prikolico kot vse počitnice, ki smo jih preživeli v tujini,« sta presrečna iznajdljiva Britanca.