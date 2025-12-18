  • Delo d.o.o.
MOTOR Z NOTRANJIM IZGOREVANJEM

S prepovedjo ne bo nič, proizvajalci avtomobilov si zdaj lahko oddahnejo

Nasprotniki odprave prepovedi opozarjajo na še večje onesnaževanje.
Tudi po letu 2035 se bo mogoče voziti na bencin. FOTO: John Macdougall/Afp
Tudi po letu 2035 se bo mogoče voziti na bencin. FOTO: John Macdougall/Afp
A. B., STA
 18. 12. 2025 | 05:41
2:17
A+A-

Z avtomobili, v katerih so motorji z notranjim zgorevanjem, se bomo v Evropski uniji očitno lahko vozili tudi po letu 2035. Z Evropske komisije so v torek zvečer sporočili, da zdaj predlagajo odpravo prepovedi prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem v EU, predvideno za leto 2035. Kot so pojasnili, bodo lahko proizvajalci izpuste deloma kompenzirali z uporabo nizkoogljičnega jekla ali proizvodnjo vozil na biogoriva. Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za industrijo, Stephane Sejourne je poudaril, da EU s tem svojih podnebnih ciljev ne postavlja pod vprašaj. »Cilji ostajajo enaki, le način izračuna se spreminja,« je pojasnil.

Cilji ostajajo enaki, le način izračuna se spreminja.

Napovedal je posebno obravnavo proizvodnje malih električnih avtomobilov, dolgih do 4,2 metra. Med drugim bi se takšna vozila, proizvedena v EU, pri izračunu povprečnega zmanjšanja izpustov posameznega proizvajalca namesto kot eno vozilo štela kot 1,3 vozila. To bi po pojasnilih virov na komisiji znižalo povprečje izpustov vseh vozil, ki jih bo proizvedlo podjetje, spodbuditi pa želijo tudi njihovo proizvodnjo.

Na predlog Evropske komisije se v EU vrstijo različni odzivi. V Nemčiji, kjer se je avtomobilska industrija, tudi zaradi močne konkurence iz Kitajske, znašla v globoki krizi, se odprave prepovedi vsekakor veselijo. »Večja odprtost do tehnologije in večja prožnost sta prava koraka,« je dejal nemški kancler Friedrich Merz, ki je glasen zagovornik omilitve prepovedi prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem v EU.

Na drugi strani pa v skupini Zelenih Evropski komisiji očitajo, da gre pri predlogu za poskus spodkopavanja prihodnosti električnih avtomobilov in veliko napako. »Zaviranje inovacij je v škodo Evropejcem in industriji. Posledica tega so večje onesnaževanje zraka, tveganja za zdravje, manjša konkurenčnost in ogrožanje milijonov delovnih mest,« je bil kritičen sopredsednik skupine Zelenih Bas Eickhout

Evropska komisijaNemčijaEvropska unijaavtomobilska industrijazeleni prehod
