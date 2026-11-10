S tema kosmatincema ljudem narišejo nasmeh na obraz (FOTO)

V živalskem vrtu v Atlanti so v petek obiskovalcem prvič predstavili prav posebna kosmatinca, ki sta v ZDA prispela s tako imenovanim Panda Expressom. Tako so namreč poimenovali FedExovo letalo, ki je septembra iz kitajskega Čengduja pripeljalo samca Ping Pinga in samico Fu Šuang, ki ju je Kitajska ameriškemu živalskemu vrtu posodila za prihodnjih deset let. Na njun prihod so se v Atlanti temeljito pripravili. Prenovili so prostore za pande, sestavili posebno ekipo oskrbnikov in poskrbeli za dolgoročno oskrbo z njuno najljubšo hrano – bambusom. Tega gojijo kar v okolici Atlante, kjer je podnebje zelo podobno kitajskemu.

Peking je v začetku letošnjega leta po diplomatskem sporu glede Tajvana iz Japonske v domovino odpoklical dve pandi.

»Pande so živali, ki imajo edinstveno sposobnost vzbujanja radovednosti, navdušenja in veselja ter povezovanja ljudi po vsem svetu,« je navdušenim obiskovalcem povedal direktor živalskega vrta Raymond King. Ti so lahko opazovali, kako pandi brezskrbno grizljata bambus in poležavata v svojem novem domovanju. »Ta izjemni duh sodelovanja pomaga ustvarjati prihodnost za živalsko vrsto, ki jo imajo ljudje po vsem svetu resnično radi,« je dodal. Njegove besede je potrdila obiskovalka, ki je za AFP povedala, da pande po njenem mnenju prinašajo srečo. »Ljudem narišejo nasmeh na obraz. Še nikoli nisem videla nikogar, ki ob pogledu na pando ne bi vzkliknil: O, kako je ljubka!«

Pandja diplomacija

Kitajska pande že desetletja posoja živalskim vrtovom po svetu in jih uporablja kot simbol prijateljstva ter sodelovanja med državami. Gre za tako imenovano pandjo diplomacijo, s katero Peking krepi odnose s tujino. Prihod novih pand v ZDA sovpada z občutljivim obdobjem v odnosih med Washingtonom in Pekingom, poroča AFP. Visoki ameriški predstavniki so v petek Kitajsko pozvali, naj spoštuje trgovinski sporazum, ki sta ga oktobra 2025 sklenila ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping. Dogovor je po burnem obdobju zviševanja carin nekoliko umiril napetosti. Kitajska se je z njim zavezala k nakupu ameriške soje in začasni odpravi izvoznih omejitev za redke zemlje.

Vse pande last Kitajske Živalski vrt v Atlanti ima s pandami že dolgo zgodovino. Prvi par je dobil leta 1999, od takrat pa se je tam skotilo sedem mladičev. Vse živali so last Kitajske in so se medtem vrnile v Čengdu, zato od leta 2024 v Atlanti niso imeli pand. Ping Ping in Fu Šuang sta se skotila leta 2020, v živalskem vrtu pa upajo, da bosta postala primeren par in se bo tudi njima skotil kakšen mladič. Veliki pande v ujetništvu običajno živijo približno 30 let.

Pandja diplomacija ni nič novega. Leta 1972 je Kitajska Washingtonu podarila par pand po zgodovinskem obisku predsednika Richarda Nixona na Kitajskem. Kako pomembno vlogo imajo te živali v mednarodnih odnosih, kaže primer Japonske. Peking je namreč v začetku letošnjega leta po diplomatskem sporu iz Japonske v domovino odpoklical dve pandi. Spor je izbruhnil, ko je japonska premierka Sanae Takaiči namignila, da bi Tokio lahko vojaško posredoval v primeru napada na Tajvan.

Čeprav so pande med najbolj priljubljenimi živalmi na svetu, njihova prihodnost še zdaleč ni brezskrbna. Do leta 2016 so veljale za ogroženo živalsko vrsto, danes pa jih naravovarstveniki uvrščajo med ranljive vrste. Po ocenah v divjini živi okoli 1800 velikih pand. Kitajska je za njihovo zaščito vzpostavila več kot 50 naravnih rezervatov, vendar jih še vedno ogrožata izguba življenjskega prostora in divji lov.

Na srečo lahko v Atlanti gojijo bambus. FOTO: Megan Varner Getty Images Via Afp