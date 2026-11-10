  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V ATLANTI

S tema kosmatincema ljudem narišejo nasmeh na obraz (FOTO)

Pandi Ping Ping in Fu Šuang sta se predstavili obiskovalcem živalskega vrta v Atlanti.
Obiskovalci so navdušeni. FOTO: Elijah Nouvelage/Afp

Obiskovalci so navdušeni. FOTO: Elijah Nouvelage/Afp

Na srečo lahko v Atlanti gojijo bambus. FOTO: Megan Varner Getty Images Via Afp

Na srečo lahko v Atlanti gojijo bambus. FOTO: Megan Varner Getty Images Via Afp

V divjini jih je le še okoli 1800. FOTO: Elijah Nouvelage/ Afp

V divjini jih je le še okoli 1800. FOTO: Elijah Nouvelage/ Afp

Obiskovalci so navdušeni. FOTO: Elijah Nouvelage/Afp
Na srečo lahko v Atlanti gojijo bambus. FOTO: Megan Varner Getty Images Via Afp
V divjini jih je le še okoli 1800. FOTO: Elijah Nouvelage/ Afp
Ju. P.
 10. 11. 2026 | 11:46
4:03
A+A-

V živalskem vrtu v Atlanti so v petek obiskovalcem prvič predstavili prav posebna kosmatinca, ki sta v ZDA prispela s tako imenovanim Panda Expressom. Tako so namreč poimenovali FedExovo letalo, ki je septembra iz kitajskega Čengduja pripeljalo samca Ping Pinga in samico Fu Šuang, ki ju je Kitajska ameriškemu živalskemu vrtu posodila za prihodnjih deset let. Na njun prihod so se v Atlanti temeljito pripravili. Prenovili so prostore za pande, sestavili posebno ekipo oskrbnikov in poskrbeli za dolgoročno oskrbo z njuno najljubšo hrano – bambusom. Tega gojijo kar v okolici Atlante, kjer je podnebje zelo podobno kitajskemu.

Peking je v začetku letošnjega leta po diplomatskem sporu glede Tajvana iz Japonske v domovino odpoklical dve pandi.

»Pande so živali, ki imajo edinstveno sposobnost vzbujanja radovednosti, navdušenja in veselja ter povezovanja ljudi po vsem svetu,« je navdušenim obiskovalcem povedal direktor živalskega vrta Raymond King. Ti so lahko opazovali, kako pandi brezskrbno grizljata bambus in poležavata v svojem novem domovanju. »Ta izjemni duh sodelovanja pomaga ustvarjati prihodnost za živalsko vrsto, ki jo imajo ljudje po vsem svetu resnično radi,« je dodal. Njegove besede je potrdila obiskovalka, ki je za AFP povedala, da pande po njenem mnenju prinašajo srečo. »Ljudem narišejo nasmeh na obraz. Še nikoli nisem videla nikogar, ki ob pogledu na pando ne bi vzkliknil: O, kako je ljubka!«

Pandja diplomacija

Kitajska pande že desetletja posoja živalskim vrtovom po svetu in jih uporablja kot simbol prijateljstva ter sodelovanja med državami. Gre za tako imenovano pandjo diplomacijo, s katero Peking krepi odnose s tujino. Prihod novih pand v ZDA sovpada z občutljivim obdobjem v odnosih med Washingtonom in Pekingom, poroča AFP. Visoki ameriški predstavniki so v petek Kitajsko pozvali, naj spoštuje trgovinski sporazum, ki sta ga oktobra 2025 sklenila ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Ši Džinping. Dogovor je po burnem obdobju zviševanja carin nekoliko umiril napetosti. Kitajska se je z njim zavezala k nakupu ameriške soje in začasni odpravi izvoznih omejitev za redke zemlje.

Vse pande last Kitajske

Živalski vrt v Atlanti ima s pandami že dolgo zgodovino. Prvi par je dobil leta 1999, od takrat pa se je tam skotilo sedem mladičev. Vse živali so last Kitajske in so se medtem vrnile v Čengdu, zato od leta 2024 v Atlanti niso imeli pand. Ping Ping in Fu Šuang sta se skotila leta 2020, v živalskem vrtu pa upajo, da bosta postala primeren par in se bo tudi njima skotil kakšen mladič. Veliki pande v ujetništvu običajno živijo približno 30 let.

Pandja diplomacija ni nič novega. Leta 1972 je Kitajska Washingtonu podarila par pand po zgodovinskem obisku predsednika Richarda Nixona na Kitajskem. Kako pomembno vlogo imajo te živali v mednarodnih odnosih, kaže primer Japonske. Peking je namreč v začetku letošnjega leta po diplomatskem sporu iz Japonske v domovino odpoklical dve pandi. Spor je izbruhnil, ko je japonska premierka Sanae Takaiči namignila, da bi Tokio lahko vojaško posredoval v primeru napada na Tajvan.

Čeprav so pande med najbolj priljubljenimi živalmi na svetu, njihova prihodnost še zdaleč ni brezskrbna. Do leta 2016 so veljale za ogroženo živalsko vrsto, danes pa jih naravovarstveniki uvrščajo med ranljive vrste. Po ocenah v divjini živi okoli 1800 velikih pand. Kitajska je za njihovo zaščito vzpostavila več kot 50 naravnih rezervatov, vendar jih še vedno ogrožata izguba življenjskega prostora in divji lov.

Na srečo lahko v Atlanti gojijo bambus. FOTO: Megan Varner Getty Images Via Afp
Na srečo lahko v Atlanti gojijo bambus. FOTO: Megan Varner Getty Images Via Afp

V divjini jih je le še okoli 1800. FOTO: Elijah Nouvelage/ Afp
V divjini jih je le še okoli 1800. FOTO: Elijah Nouvelage/ Afp

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

pandaživalski vrtživaliAtlantaPing PingFu Šuangpandja diplomacija
ZADNJE NOVICE
11:33
Novice  |  Svet
POLICIJA ZAPRLA OBMOČJE

Groza sredi prestolnice! Odjeknila eksplozija, pred znanim muzejem našli truplo

Po prvih ugotovitvah naj bi šlo za samomor z eksplozivno napravo.
10. 11. 2026 | 11:33
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ajdovi vlivanci, ki bodo z martinove mize izrinili mlince

Ajdovi vlivanci oziroma špecli so odlična jesenska priloga k raci. Na maslu popečeni navdušijo z oreškastim okusom in prijetno teksturo.
Midva Kuhava10. 11. 2026 | 11:30
11:18
Novice  |  Svet
KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO

Z veliko predanostjo ohranjajo ljudske običaje

Pol stoletja ustvarjanja, ohranjanja kulturne dediščine in povezovanja generacij v Bogojini.
Jože Žerdin10. 11. 2026 | 11:18
11:02
Novice  |  Slovenija
POKOPALIŠČA

Kaj se dogaja na slovenskih pokopališčih? Razkritja upravljavcev vas bodo presenetila

Na slovenskem pokopališču v eni noči izginilo kar 40 vaz! To pa še ni vse ...
Nina Čakarić10. 11. 2026 | 11:02
10:58
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Otroška igra se je končala na urgenci: 11-letnik poškodovan zaradi petarde

Primer policisti obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.
10. 11. 2026 | 10:58
10:52
Novice  |  Svet
ODMEVNA PREISKAVA

Objavljene prve fotografije brata Viktorja Orbána po aretaciji: policija razkrila podrobnosti akcije (VIDEO)

Árona Orbána, mlajšega brata nekdanjega madžarskega premierja, sumijo vpletenosti v tihotapljenje ljudi.
10. 11. 2026 | 10:52

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEPOZITI

Kaj počne vaš denar, medtem ko čaka?

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Zlati korak: pametno varčevanje v zlatu za vsako generacijo

Fizično zlato v vaši lasti, varna hramba v Sloveniji in varčevanje, ki ga lahko začnete že s 40 evri na mesec.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči z prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Prodaja poskočila za več kot 25 odstotkov. Kaj je skrivnost?

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
10. 11. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Jug Slovenije – raj za posel?

Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo. S svojo lego ob slovensko-hrvaški meji, urejenim poslovnim okoljem, zgodovinskim mestnim jedrom in raznovrstno ponudbo doživetij je prostor za podjetja, ki iščejo možnosti za razvoj, povezovanje, poslovna srečanja ali neformalna druženja zaposlenih.
10. 11. 2026 | 07:47
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
POSEL

Že 40 let aktivni na Dunaju

BKS Bank podjetjem ponuja finančno moč in znanje mednarodne bančne skupine, ob tem pa ohranja osebni pristop butične banke s sodobnimi digitalnimi storitvami.
2. 11. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki