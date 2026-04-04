Škandal pretresa državni vrh: vsa država govori o aferi novinarke z ministrom, tu so podrobnosti (FOTO in VIDEO)

Vlado italijanske premierke Giorgie Meloni pretresa škandal iz zasebnega življenja visokega državnega uslužbenca. Minister za notranje zadeve Matteo Piantedosi naj bi bil v ljubezenskem razmerju s 34-letno novinarko, pisateljico in televizijsko voditeljico Claudio Conte.

Afera je izbruhnila, potem ko je Contejeva v intervjuju za portal Money.it, kjer je odgovarjala na vprašanje o govoricah, ki krožijo, dejala: »No, to je nekaj, česar ne morem zanikati, vendar sem zelo zadržana, ko gre za moje zasebno življenje. Naslednje vprašanje.« Njen nasmeh in omahovanje sta kmalu postala viralna.

Ni običajna novinarka

Claudia Conte, sicer znana kot televizijska komentatorka, nekdanja manekenka in tiskovna predstavnica Nacionalnega observatorija za ustrahovanje in težave mladih, ni običajna novinarka. Februarja letos je bila imenovana za neplačano sodelavko parlamentarnega preiskovalnega odbora za predmestja, pred tem pa je dobila tudi angažma na policijski šoli za usposabljanje, ki spada pod pristojnost ministrstva za notranje zadeve.

Ima dobre zveze v političnih krogih, kar potrjujejo številne fotografije s politiki in ministri, ki jih objavlja na svojem Instagramu. Bila je v zvezi z nogometašem Angelom Paradisom, ki se je končala, potem ko ga je tožila zaradi zalezovanja, obrekovanja in maščevalne pornografije, saj ga je obtožila razširjanja spolno eksplicitnega posnetka. Paradiso je bil aretiran in pet mesecev v hišnem priporu, a je bil konec leta 2023 oproščen.

Minister afere javno neposredno ni komentiral, je pa najel odvetnika. Sporočilo, ki ga ob tem pošilja javnosti, je, da ni bilo nikakršnega favoriziranja, imenovanj ali uslug do kogarkoli ter da bodo tisti, ki trdijo nasprotno, odgovarjali na sodišču.