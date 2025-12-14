Sadjar je v Sydneyju razorožil napadalca. Ranjen je, operirali ga bodo

Civilist, ki je med streljanjem na plaži Bondi v Sydneyju fizično obvladal in razorožil enega od napadalcev, je bil identificiran kot 43-letni Ahmed al Ahmed, lastnik trgovine s sadjem iz predmestja Sutherland. Kot poroča portal news.com.au, je bil Ahmed, oče dveh otrok, med poskusom zaustavitve napadalca hudo poškodovan. Njegov bratranec Mustafa je za 7News povedal, da je bil Ahmed med posredovanjem zadet z dvema streloma.

»Nahaja se v bolnišnici in ne vemo natančno, kakšno je njegovo notranje stanje. Upamo, da bo v redu. On je junak, stoodstotno,« je dejal Mustafa. Po razpoložljivih informacijah bi moral Ahmed prestati operativni poseg. Navedeno je, da ni imel nobenih izkušenj z uporabo strelnega orožja ter da se je v času napada po naključju znašel v bližini, vendar se je kljub temu odločil posredovati.

Posnetki prikazujejo trenutek napada

Na posnetkih, ki krožijo po družbenih omrežjih, je videti Ahmeda, oblečenega v belo majico, kako se skriva za avtomobilom na parkirišču nedaleč od enega izmed napadalcev. V trenutku zatišja med streli je nenadoma stekel proti napadalcu, ga zgrabil od zadaj v prijem okoli vratu in mu po kratkem boju uspel odvzeti puško. Napadalec je nato padel nazaj, Ahmed pa je orožje usmeril proti njemu, medtem ko se je ta umikal proti mostu in se občasno oziral nazaj. Na kasnejših posnetkih je videti, kako sedi na tleh, mimoidoči pa mu pomagajo zaradi poškodbe noge.

Profil @crazynewsinsydney, ki je objavil enega od posnetkov, je zapisal, da je bil »moški ranjen, vendar je s svojo hrabrostjo drugim omogočil pobeg«. Kljub poškodbam je na posnetkih pri zavesti in se pogovarja z ljudmi, ki mu nudijo pomoč, eden od mimoidočih pa mu prinese brisačo, da bi zaustavil krvavitev.

Nadaljevanje streljanja in policijsko posredovanje

Potem ko je Ahmed odvzeto puško odložil ob drevo, je na posnetkih viden še drugi napadalec na dvignjenem delu mostu, kjer se skriva in izmenjuje strele s policijo, ki se zaklanja za vozili. V nekem trenutku z gestami poskuša poklicati svojega razoroženega sodelavca nazaj proti mostu. Junak in še en moški ostaneta v zaklonu ob drevesu. Njegov spremljevalec je bil po posnetkih sodeč ustreljen. Nekaj trenutkov pozneje policist pristopi z druge strani mostu in enega od napadalcev usmrti. Drugi osumljenec je bil pridržan s poškodbami. Na ločenih posnetkih je videti, kako policija izvaja oživljanje napadalca, ki je bil ustreljen, medtem ko drugi osebi nudijo nujno medicinsko pomoč. Na tleh so vidne izstreljene tulce in puška.