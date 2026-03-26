Saj ni res, pa je: okoli Bahamov plavajo zadeti morski psi

V zadnjih letih so strokovnjaki in tudi laična javnost vedno bolj zaskrbljeni zaradi onesnaženja oceanov z odpadki, ki jih proizvede človek, vplivajo pa na življenje rib in drugih morskih organizmov. A če smo do zdaj največ pozornosti posvečali plastiki, zaradi plastičnih vrečk, slamic in drugih odpadkov je namreč poginilo že ogromno rib, morskih sesalcev, dvoživk in drugega življa, pa je najnovejša študija pokazala, da živali v vodah močno ogrožajo tudi drugi odpadki. Ko so testirali velike bele morske pse, ki živijo v vodah okoli Bahamov, so bili ti prvič v zgodovini tovrstnih testov pozitivni na kofein, protibolečinska zdravila in kokain. Raziskava, ki jo je izvedla Zvezna univerza v Parani, ugotovitve pa so bile objavljene v reviji Environmental Pollution (Onesnažost okolja), je analizirala morski živelj v regiji, pri čemer so med drugim odvzeli vzorce krvi 85 morskih psov, ki živijo okoli otoka Eleuthera.

Kar tretjina testiranih živali je vsebovala sledi farmacevtskih izdelkov, vključno s kofeinom, kokainom in snovmi, ki jih najdemo v protibolečinskih zdravilih, med njimi paracetamol in diklofenak, je poročal Mirror. Najdba teh snovi v krvi živali kaže na to, da jim bile nedavno in neposredno izpostavljene, kar je za raziskovalce izredno zaskrbljujoče. »Te snovi se lahko v organizmih kopičijo dalj časa in bistveno vplivajo na njihovo fiziologijo ter dolgoročno zdravje populacije,« so navedli avtorji študije, ki navajajo več možnih virov onesnaženja.

Poleg neodgovornega vedenja posameznikov in turistov menijo, da bi lahko bil vzrok tudi pošiljke drog, ki so bile med tihotapljenjem izgubljene ali odvržene v morje, tam so se ovoji poškodovali, kokain pa je prišel v morsko vodo in nato v živali. Strokovnjaki pa so opredelili tudi druge potencialne vire onesnaženja. Glavni vzrok naj bi bila neobdelana mestna odpadna voda, ki vsebuje človeške iztrebke in urin, v njih pa se lahko seveda nahajajo tudi kemične snovi, ki jih je človek zaužil. Poleg tega je problem tudi odpadna voda iz nezakonitih laboratorijev za rafiniranje drog, ki se pogosto nahajajo v bližini obal.