Saj ni res, pa je! Tri najstnice v enem mesecu podtaknile 18 požarov

Policija na Dunaju je v nedeljo sporočila, da so tri dekleta, stara 17 in 18 let, osumljena, da so novembra v več dunajskih okrožjih podtaknila skupno 18 požarov. Policija je mladenke prijela. Dejanja so priznale in pojasnile, da so požare podtikale iz dolgčasa, je v nedeljo na svoji spletni strani poročal avstrijski časnik Kronen Zeitung. Dve osumljenki, 18-letnico in 17-letnico, so prijeli v dunajskem okrožju Hernals, tretja se je policiji predala sama.

Osumljene so podtikanja manjših požarov, kot je zažiganje smetnjakov za odpadni papir. S tem naj bi povzročile precejšnjo škodo, po navedbah policije gre za šestmestno vsoto. Vse tri so na zaslišanjih priznale krivdo in navedle, da so požare podtikale iz dolgčasa, je povedala tiskovna predstavnica dunajske policije. Dekleta so v priporu, preiskava požarov pa še poteka, še piše časnik.