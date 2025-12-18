Samo za petične! V prvo luksuzno zabavišče le gostje hotela

Petičneži se bodo v letu 2026 zabavali v tematskem parku, kakršnega še ni bilo – vsaj tako obljubljajo v mehiški poslovni skupini Grupo Vidanta. V Nuevo Vallarta v Mehiki bo namreč odprl vrata prvi luksuzni tematski park na svetu. In kaj bo v parku BON VidantaWorld tako posebnega, da bodo cene še veliko bolj zasoljene kot v drugih podobnih zabaviščih? Predvsem kombinacija čudovite narave in najsodobnejših zabaviščnih atrakcij, odgovarjajo ustvarjalci parka, ter nobene gneče in čakanja, da pridete na vrsto. Ob pogledu na spletno stran zabavišča lahko dodamo še mikavna, v pravljičnem slogu opremljena prizorišča. V enem najlepših bo potekala vodna predstava Cirque du Soleil LUDÕ. Obiskovalci, do 696 jih bo lahko, bodo ob večerji uživali v prefinjenih umetniško obarvanih cirkuških akrobacijah mojstrov tovrstnih trikov, obdani z malimi vodnimi bazeni.

340 in 595 evrov na noč stane hotel.

Park bo ponujal 25 različnih voženj za stare in mlade, tako za tiste, ki raje uživajo v zmerni, denimo vožnji na velikem kolesu, kot tudi za ljubitelje adrenalinskih izzivov, ki jim bo med drugim na voljo vlakec smrti. Dogajanje bodo popestrile različne parade in laserske predstave, vse pa bo usklajeno s krajevnimi legendami in posebnostmi. Ko se bodo naveličali dogajanja, se bodo lahko umaknili na sprehod po katerem od tematskih vrtov ali pa v katero od 25 restavracij in 16 trgovin ter uživali v kulinariki ali nakupovanju.

Ponujajo vse – od navadnih vrtiljakov do vlakcev smrti. FOTOGRAFIJI: Grupo Vidanta

Hotelski kompleks omogoča lahek dostop do prizorišča zabave, poleg razkošnih suit, bazenov in centrov SPA pa gostom ponuja tudi lastnega osebnega pomočnika. Cene se gibljejo med 400 in 700 dolarji na noč (340 in 595 evrov). Prestižno zabavišče, ki bo vrata odprlo jeseni, bodo sprva lahko obiskovali zgolj gostje hotelskega kompleksa, ne pa tudi posamezni obiskovalci, ki bi kupili zgolj vstopnico za zabavišče. Tako tudi še ni znano, koliko bo stal obisk zabavišča brez zakupa sobe v hotelu, ko bo enkrat mogoč.