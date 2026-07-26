San Diego v znamenju stripovskih junakov: Comic Con obiskal tudi Johnny Depp (FOTO)

V San Diegu je v polnem teku največji popkulturni festival na svetu, stripovska konvencija Comic Con. Festival so prvič izvedli daljnega leta 1970, od takrat pa v kalifornijsko mesto vsako leto privabi več ljubiteljev stripov in znanstvene fantastike – ocenjujejo, da bo letos skupaj tam več kot 120.000 obiskovalcev. Toliko navdušencev, ki se enkrat na leto radi preoblečejo v superjunake, slavne zlobneže, kot je Joker, ali zvezde igric, na primer brata Mario, privabi konvencija, da organizatorji razmišljajo o selitvi dogajanja v Los Angeles ali drugo veliko mesto. Toda župan Todd Gloria, ki si bržkone mane roke na prihodkom, ki hotelirjem in gostincem pade v žepe ob štiridnevni noriji, je v sredo ob odprtju sejma dejal, da bo Comic Con ostal v San Diegu do leta 2030.

Skulptura čebele na glavi na Comic Conu ni nič nenavadnega.

In kaj odrasle ljudi spodbudi k temu, da se, v kostumih ali brez, podajo na konvencijo? Štiriinštiridesetletni gospod Richardson, ki se je s svojo družino iz Orlanda na Floridi odpravil na pot čez celotne ZDA, prihaja zaradi igrač in zbirateljskih predmetov. »Takšna priložnost se ponudi le enkrat v življenju, zato smo morali priti,« pravi.

Negativci iz Batmana so priljubljen izbor za maskiranje.

»Rada imam barvanje telesa,« pa priznava 27-letna Brionna Slavalk iz Indiane, ki je prišla oblečena v vilinko. Kožo si je v skladu s kostumom obarvala vijolično. Festival vsako leto gosti tudi zvezdnike iz fantastičnih in fantazijskih uspešnic. Letos se ga je udeležil risar Marvelovih stripov Jack Kirby. Igralec Johnny Depp je na dogodek prišel promovirat svoj najnovejši film Benezer, ki bo v kinematografih novembra. »Imate službo? Zdi se, da imate ogromno prostega časa. Zakaj ste sploh tukaj?« je v vlogi glavnega lika iz omenjenega filma zbadal obiskovalce. Pozdravila sta jih tudi tudi režiserka iz filmske sage Somrak Catherine Hardwicke ter igralca Peter Facinelli in Ashley Greene. Njihovemu nastopu v četrtek se je pridružila K-pop skupina Enhypen.