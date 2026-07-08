Sankcije za ruske znanstvenike, povezane s smrtjo Navalnega

Velika Britanija je sporočila, da je uvedla sankcije proti sedmim posameznikom in dvema ruskima raziskovalnima inštitutoma, ki naj bi pomagali pri razvoju strupenih snovi, uporabljenih v dveh domnevnih kemičnih napadih na nasprotnike Kremlja, med njimi pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Sankcije so usmerjene proti vsem, ki so sodelovali pri razvoju in proizvodnji živčnega strupa novičok, uporabljenega v napadu leta 2018 na nekdanjega ruskega vohuna, ki se je skrival v Angliji. Vpleteni naj bi bili tudi v razvoj smrtonosne snovi živalskega izvora, nevrotoksina epibatidin, s katero naj bi bil leta 2024 v kazenski koloniji zastrupljen ruski aktivist Navalni.

Pomagali naj bi pri razvoju strupenih snovi.

Sankcionirana sta bila vodilna ruska znanstvenoraziskovalna inštituta, in sicer SC Signal ter GNIII VM, inštitut za vojaško medicino. Med posamezniki na seznamu novih sankcij pa so direktorji in tehnični strokovnjaki obeh inštitutov, je še sporočilo zunanje ministrstvo. Za zastrupitev nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegove hčerke v angleškem mestu Salisbury marca 2018 z novičokom so bili obtoženi ruski agenti. Oče in hči sta preživela, je pa pozneje umrla britanska državljanka Dawn Sturgess, potem ko je njen partner pobral zavrženo stekleničko parfuma, za katero se domneva, da je bila uporabljena za prenašanje strupa.

Napad v Salisburyju je prva znana ofenzivna uporaba kemičnega orožja na evropskih tleh po drugi svetovni vojni. Sprožil je veliko mednarodno ogorčenje in spodbudil množičen izgon ruskih diplomatov iz zahodnih držav. Navalni, borec proti korupciji in oster kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je umrl februarja 2024 v sumljivih okoliščinah v arktični zaporniški koloniji med prestajanjem 19-letne kazni. London je nove sankcije oznanil pred vrhom Nata v Ankari, ena osrednjih tem zasedanja pa bo ruska agresija proti Ukrajini.