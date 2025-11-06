  • Delo d.o.o.
BOJNA LETALA

Satelitske slike razkrile skrivnostno bazo: »To je novo območje 51!«

Pojav obeh lovcev v istem obdobju v tej tajni bazi jasno kaže, da ima objekt novo nalogo.
Simbolična fotografija. FOTO: Jose Luis Magana Afp
Simbolična fotografija. FOTO: Jose Luis Magana Afp
N. P.
 6. 11. 2025 | 21:39
2:56
A+A-

Prvi znani satelitski posnetki dveh kitajskih lovcev šeste generacije s tehnologijo »nevidnosti« so pricurljali v javnost. Kot poroča specializirani portal The War Zone, sta bili bojni letali, znani pod oznakama J-36 in J-XDS, opaženi na ločenih posnetkih – in kar je pomembno – ne na svojih matičnih letališčih, kjer sta bili izdelani, temveč v skrivnostni zračni bazi z ogromno vzletno stezo, ki leži v bližini jedrskega poligona Lop Nur na severozahodu Kitajske.

J-36, prepoznaven po svoji veliki modificirani delta-obliki kril in kamuflažnem vzorcu, je bil posnet pred glavnim hangarjem na osrednji ploščadi baze na arhivskem satelitskem posnetku z dne 27. avgusta, ki ga je pridobil portal The War Zone od podjetja Planet Labs. J-XDS pa je viden na drugem posnetku istega podjetja, posnetem 13. septembra.

Raste kot novo območje 51

Baza pri Lop Nuru, ki so jo doslej povezovali z razvojem večkratno uporabnih vesoljskih plovil, trenutno doživlja obsežno širitev. Ima vzletno stezo, dolgo več kot pet kilometrov, kar jo uvršča med najdaljše na svetu. Serija satelitskih posnetkov od maja letos razkriva razsežnost gradbenih del. Že na začetku 2020-ih so infrastrukturo baze močno nadgradili – takrat so zgradili glavni hangar in pripadajočo ploščad. Sprva se je zdelo, da je objekt namenjen predvsem vojaškim vesoljskim programom.

Omenjeni portal spominja, da so se že lani pojavili novi posnetki, ki so prikazovali skrivnostni objekt na enem koncu pristajalne steze. Zdaj pa je očitno, da je baza prevzela veliko širšo in strateško pomembnejšo vlogo v kitajskem sistemu razvoja napredne letalske tehnologije – in postaja nekakšen kitajski dvojnik slovite ameriške tajne baze Groom Lake v Nevadi, bolj znane kot Area 51.

Kitajska pospešuje razvoj nevidnih lovcev

Prisotnost obeh lovcev v istem obdobju na tej lokaciji po navedbah portala jasno kaže, da ima baza novo nalogo – podporo razvoju naprednih bojnih tehnologij. To je tudi kazalnik, v kateri fazi je kitajski program lovcev šeste generacije: letali se testirata hkrati, morda celo skupaj.

Vse to nakazuje na pospešen razvoj kitajskih taktičnih bojnih platform prihodnosti, vključno z naprednimi brezpilotnimi letali različnih velikosti in namenov. Čeprav so gradbena dela na bazi še vedno v teku, postaja skrivnostni objekt pri Lop Nuru vse bolj aktiven.

Po navedbah The War Zone je pričakovano, da bo nadaljnje širjenje baze omogočilo razvoj in testiranje prihodnjih naprednih taktičnih letal, zaradi česar bo to eno ključnih središč kitajskega vojaškega letalstva nove generacije.

