Ščurki spreminjajo Indijo, v New Delhiju na tisoče mladih stopilo na ulice

V soboto je v New Delhiju na tisoče mladih stopilo na ulice in vzklikalo proti nepravilnostim v izobraževalnem sistemu. Za protesti stoji spletno gibanje, ki se imenuje Ščurki. Sprva so se šli čisto satiro, danes so pomemben glas generacije Z, ki kritizira Modijevo vlado. Sprožilec je bila napaka pri sprejemnih izpitih na medicino, ki je sredi maja študente dodobra razjezila. Začetni protesti so že kmalu prerasli v vsesplošni upor proti slabim razmeram za študente in težavam na trgu dela. »Čas je, da vse skupaj spremenimo v revolucijo,« je zapisala uradna stran gibanja.

Ime gibanja izhaja iz izjave vrhovnega sodnika, ki je mlade brez zaposlitve označil za ščurke. To je sprožilo val ogorčenja, ki ga je izkoristil študent Abidžit Dipke in ustanovil Gibanje ščurkov. To se predstavlja kot glas »izigrane mladine«, ki jo sistem ignorira. Indijski mladini primanjkuje perspektive. Zadnje študije kažejo, da je skoraj 40 odstotkov diplomantov, starih do 25 let, brezposelnih. Stroški zasebnega šolanja naraščajo, pritisk na učence pa povečuje število samomorov.

Ščurek je simbol tega protesta.

40 odstotkov diplomantov je brezposelnih.

Zahtevajo odstop ministra za izobraževanje

V sobotnem protestu jih je zato mnogo zahtevalo odstop ministra za izobraževanje Dharmendre Pradhana, odgovornega za fiasko pri medicinskih izpitih. Za približno 100.000 mest je tedaj konkuriralo več kot dva milijona kandidatov, izpit pa je bil razveljavljen zaradi uhajanja vprašanj. Dipke vlado obtožuje popolne nesposobnosti in opozarja, da brez odstopa tega ministra ta vlada nima več prihodnosti.

Modijeva vlada je gibanje sprva poskušala utišati in je začasno blokirala njihove račune na družbenih omrežjih. Toda mladina ostaja odločna. »Ščurki se ne bojijo nikogar,« je poudaril Dipke.