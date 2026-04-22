NOVA EVROPSKA STRATEGIJA

Se avstro-ogrsko cesarstvo vrača na zemljevid Evrope? To namerava storiti Peter Magyar

Strategija novega madžarskega vodstva temelji na regionalnem povezovanju, zgodovinskih vezeh in iskanju večje politične teže znotraj EU.
Peter Magyar. FOTO: Bernadett Szabo Reuters

Peter Magyar. FOTO: Marton Monus Reuters

Peter Magyar. FOTO: Leonhard Foeger Reuters

Viktor Orban. FOTO: Attila Kisbenedek Afp

K. G.
 22. 4. 2026 | 09:13
 22. 4. 2026 | 09:57
4:15
Novoizvoljeni madžarski premier Peter Magyar namerava po zmagi na volitvah preoblikovati položaj Madžarske znotraj Evropske unije z izrazitejšim poudarkom na regionalnem povezovanju, poroča N1. Njegova strategija temelji na krepitvi odnosov s srednjeevropskimi državami, zlasti z Avstrijo, pri čemer izpostavlja tako skupne gospodarske interese kot tudi zgodovinsko prepletenost, ki sega v čas avstro-ogrskega cesarstva.

Magyar je po volilni zmagi poudaril, da želi odnose z Avstrijo poglobiti ne le zaradi gospodarskega pomena, temveč tudi zaradi kulturnih in zgodovinskih vezi. Avstrija ostaja eden ključnih gospodarskih partnerjev Madžarske, zato takšna usmeritev pomeni nadaljevanje že obstoječega sodelovanja, hkrati pa tudi njegovo nadgradnjo v političnem smislu. V širšem kontekstu želi novi premier svojo vizijo uresničiti z oblikovanjem tesnejšega sodelovanja med državami srednje Evrope, ki jih povezujejo podobni politični in ekonomski interesi.

V tem okviru je napovedal možnost povezovanja Višegrajske skupine s Slavkovskim formatom, kar bi lahko ustvarilo širšo platformo za usklajen nastop držav regije znotraj Evropske unije. Takšna pobuda odraža prizadevanja za povečanje vpliva srednje Evrope v Bruslju, kjer posamezne države pogosto nimajo zadostne teže za samostojno uveljavljanje svojih interesov.

Prvi zunanjepolitični koraki in krepitev odnosov z EU ter Avstrijo

Kot simbolni začetek nove zunanjepolitične usmeritve je Magyar napovedal, da bosta njegova prva uradna obiska namenjena Varšavi in Dunaju. Obisk Varšave naj bi bil osredotočen na izmenjavo izkušenj glede ponovne vzpostavitve liberalno-demokratičnih standardov po obdobju populističnega vladanja, medtem ko obisk Dunaja pomeni utrjevanje političnega dialoga in oblikovanje skupnih stališč znotraj Evropske unije.

Pomemben element Magyarjeve politike je izboljšanje odnosov z evropskimi institucijami. Eden ključnih ciljev njegove vlade je sprostitev zamrznjenih evropskih sredstev, ki so bila blokirana zaradi sporov glede vladavine prava v času vlade Viktorja Orbána. Poleg tega si prizadeva za dostop do dodatnih evropskih finančnih instrumentov ter odpravo kazni, povezanih z nespoštovanjem evropske migracijske zakonodaje.

Na avstrijski strani obstaja pripravljenost za okrepitev sodelovanja, zlasti po politični menjavi v Budimpešti. Vlada kanclerja Christiana Stockerja vidi v tem priložnost za ponovni zagon odnosov, ki so bili v preteklih letih pogosto obremenjeni. Avstrija ostaja eden najpomembnejših vlagateljev v madžarsko gospodarstvo, zato ima stabilno in predvidljivo sodelovanje tudi jasen ekonomski interes.

Razlike in pragmatični interesi v srednji Evropi

Kljub tem pozitivnim signalom pa med državami srednje Evrope ostajajo določene razlike, ki lahko otežijo oblikovanje enotnega političnega bloka. Razhajanja so vidna predvsem pri vprašanju podpore Ukrajini ter širših geopolitičnih vprašanjih, kjer imajo posamezne države različne prioritete. Medtem ko nekatere države zagovarjajo aktivnejšo vlogo Evropske unije, druge ostajajo bolj zadržane glede obsega skupnih finančnih in političnih obveznosti.

Analitiki kljub temu opozarjajo, da obstaja dovolj skupnih interesov, predvsem na gospodarskem področju, da bi lahko takšno sodelovanje postopoma pridobivalo pomen. Usklajeni infrastrukturni projekti, energetsko povezovanje in skupen nastop pri črpanju evropskih sredstev predstavljajo področja, kjer bi lahko države regije dosegle konkretne koristi.

Magyarjeva pobuda tako odraža pragmatično razumevanje delovanja Evropske unije, kjer vpliv pogosto temelji na sposobnosti oblikovanja zavezništev. Njegove dolgoletne izkušnje iz Bruslja, kjer je deloval kot diplomat, mu omogočajo vpogled v mehanizme odločanja, zaradi česar regionalno povezovanje vidi kot ključno orodje za krepitev položaja Madžarske. V tem kontekstu njegova strategija ne pomeni vračanja k preteklim političnim oblikam, temveč poskus prilagoditve srednje Evrope sodobnim razmeram in razmerjem moči znotraj Evropske unije.

MadžarskaPeter MagyarViktor Orbanpolitikamadžarska vlada
