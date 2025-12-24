Se Balkan pripravlja na vojno?! Na Hrvaškem prvi naborniki začnejo urjenje marca, Srbija jim je tik za petami

Hrvaška je vse bližje začetku izvajanja obveznega dvomesečnega služenja vojaškega roka. Ministrstvo za obrambo bo prihodnji teden poslalo več kot tisoč vabil na obvezni zdravniški pregled, prve nabornike pa naj bi v vojašnicah sprejeli v začetku marca, je v torek poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT. Ministrstvo za obrambo bo po poročanju HRT v ponedeljek ali torek poslalo med 1200 in 1300 vabil na obvezni sistematski zdravniški pregled mladeničem, ki so se rodili leta 2007 in imajo stalno prebivališče na Hrvaškem.

Po opravljenih zdravniških pregledih bo ministrstvo predvidoma v februarju poslalo vabila na služenje vojaškega roka, prve nabornike pa naj bi po trenutnih napovedih v vojašnicah sprejeli v začetku marca. Letno naj bi izurili okoli 4000 nabornikov. Vojaško usposabljanje bo trajalo dva meseca, izvajali pa ga bodo v vojašnicah v Kninu, Slunju in Požegi. Naborniki se bodo med usposabljanjem učili uporabe orožja, sestavljanja in razstavljanja puške ter natančnega streljanja, pa tudi nudenja prve pomoči in drugih veščin, ki jih potrebuje vojak.

Odvoz tankov JLA iz Slovenije, 1991, Logatec. FOTO: Foto Borut Krajnc, Mladina Delo

Nato bodo kariero lahko nadaljevali v vojski oziroma na ministrstvu za obrambo. Po navedbah vlade bodo imeli tudi prednost pri zaposlovanju v državnih službah ali v upravnih organih lokalnih enot. Med dvomesečnim služenjem vojaškega roka bodo vsak mesec prejeli 1100 evrov, čas usposabljanja pa se jim bo štel v delovno dobo. Poleg Hrvaške obvezno služenje vojaškega roka nameravajo uvesti tudi v Srbiji, trajalo pa naj bi 75 dni. Po besedah srbskega predsednika Aleksandra Vučića to nameravajo storiti kmalu, čeprav zakonske podlage za to še niso sprejeli. V nekaterih drugih evropskih državah, med drugim v Nemčiji, Italiji in Franciji, medtem razmišljajo o uvedbi prostovoljnega služenja vojaškega roka.