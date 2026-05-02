Se bo vojna v Iranu nadaljevala? Iz Irana prišlo jasno sporočilo

Iranske oblasti so danes sporočile, da so pripravljene tako na pogajanja kot na vojno in dodale, da je žogica sedaj na strani ZDA, ob sklicevanju na iranske medije poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Zdaj so na potezi ZDA, da izberejo pot diplomacije ali nadaljevanje konfrontacijskega pristopa. Iran je z namenom zaščite svojih nacionalnih interesov in varnosti pripravljen na obe poti,« je povedal namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi.

Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja, pogajanja o končanju vojne med državama pa so zastala. Delegaciji obeh držav sta se ob posredovanju Pakistana 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov, vendar ti niso prinesli preboja, do novega kroga pa še ni prišlo.

Iran še vedno ovira plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč. Teheran je preko Pakistana v četrtek zvečer posredoval najnovejši predlog za pogajanja o končanju vojne. Podrobnosti o vsebini predloga niso znane. Predsednik ZDA Donald Trump pa je sporočil, da s predlogom ni zadovoljen.

V luči tega je visoki iranski vojaški častnik Mohamad Jafar Asadi danes ocenil, da je ponovni konflikt med Iranom in ZDA verjeten. »Dokazi kažejo, da ZDA ne spoštujejo nobenih obljub ali sporazumov,« je dodal.