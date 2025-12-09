Se Bruselj pripravlja na vojno z Rusijo? Viktor Orbán trdi: Datum je že določen

Nad evropskim nebom se očitno zbirajo temni nevihtni oblaki. Bruselj se pripravlja na vojno z Rusijo, datum vstopa v vojno pa je že določen: leto 2030. Na to je opozoril madžarski premier Viktor Orbán, ki ga mnogi v Evropski uniji smatrajo za najbolj naklonjenega Kremlju. Večkrat je namreč kritiziral in oviral pomoč Kijevu, hkrati pa je poglabljal gospodarske vezi z Moskvo. Spomnimo: konec novembra je bil v Moskvi pri ruskem predsedniku Vladimirju Putinu. Voditelja sta govorila o energetski sodelovanju in mirovnih pogajanjih o Ukrajini, Putin pa je Orbána pohvalil zaradi njegovega »uravnoteženega« odnosa do vojne v Ukrajini.

V novi objavi na Facebooku je Orbán zapisal, da je cilj programa oboroževanja, ki ga je začel Bruselj, da bo Unija do leta 2030 pripravljena na vojno. »Prav tako je leto 2030 ciljni datum za pospešen postopek pridruževanja Ukrajine Evropski uniji. Temeljna pogodba Unije jasno določa, da so v primeru oboroženega napada na ozemlje ene članice druge članice dolžne zagotoviti vso razpoložljivo pomoč. Sprejem Ukrajine, ki je v vojni, v članstvo Unije bi pomenil takojšen vstop v vojno,« je dejal madžarski premier.

Poleg tega Orbán meni, da vse to pomeni, da bi »lahko bile prihodnje leto zadnje madžarske volitve, na katerih lahko še resnično odločamo o vprašanju vojne in miru«. »Pri vprašanju migracij smo se že naučili, da obstajajo odločitve, ki jih kasneje ni več mogoče popraviti. Če leta 2015 ne bi postavili ograje, bi bili migranti že tukaj. Če leta 2026 na naslednjih volitvah sprejmemo napačno odločitev, bo leta 2030 že prepozno za popravke,« je poudaril.

Orbán je že prej letos izjavil, da Evropska unija tvega razpad v naslednjem desetletju. »Madžarska ima le dve strateški možnosti,« je dejal septembra in dodal: »Ena možnost je, da se pridružimo politiki Bruslja. Po mojem mnenju bi bila to katastrofa, s posledicami, ki bi nas pahnile v kaos in revščino.«