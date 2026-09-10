Še en nor predlog Trumpa, to obljublja vsakemu polnoletnemu Američanu (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v Dallasu skušal spodbuditi svoje volivce k udeležbi z obljubo 5000 dolarjev za vsakega Američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. »Zaradi naše izjemne moči in gospodarskega uspeha bom vsakemu polnoletnemu državljanu ZDA izplačal dividendo v višini 5.000 dolarjev,« je dejal in to primerjal s tem, kako uspešno podjetje izvede izplačilo denarnih sredstev svojim delničarjem. Dodal je, da je edini pogoj, da se denar porabi v ZDA.

Trump ni pojasnil, kako in s katerim denarjem bo obljubo, ki jo ameriški politični komentatorji opredeljujejo kot nezakoniti poskus podkupovanja volilnega telesa, izpolnil, vendar si je v dvorani American Airlines v Dallasu prislužil aplavz več tisoč prisotnih republikancev. Stranko, ki ji ankete ne napovedujejo uspeha, je pozval, naj gre novembra naprej, in zaprosil, naj se republikanski volivci še zadnjič pretvarjajo, da je na glasovnici tudi njegovo ime. Volivce je opozoril, da bi zmaga demokratov pomenila izgubo nadzora nad mejo, konec davčnih olajšav ter varnosti in prodor komunizma.

Republikanci napadali demokrate

Govorniki pred Trumpom so v svojih nastopih ostro napadali demokratske kandidate in jih označevali za radikalne in nevarne. Kandidat republikancev za guvernerja Floride Byron Donalds je za visoko inflacijo in druge težave ZDA okrivil demokrate in zatrdil, da požigalci ne smejo postati gasilci.

Podobno ostro je nastopil senator iz Južne Karoline Tim Scott, ki je demokratske kandidate označil za nevarne, radikalne in čudne. Na odru je nastopil tudi teksaški pravosodni minister in senatni kandidat Ken Paxton, ki mu ankete napovedujejo poraz proti demokratu Jamesu Talaricu. Paxton je pohvalil Trumpa in Talarica označil za najbolj radikalnega demokrata v zgodovini Teksasa.

Republikanci pred pomembnimi novembrskimi volitvami

Republikanci skušajo s konvencijo okrepiti podporo pred novembrskimi volitvami, na katerih bodo Američani odločali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in 35 sedežih v senatu. Dogodek je prvi tovrstni nacionalni republikanski shod in je namenjen predvsem Trumpovi promociji brez formalnega programa ali odločitev. Trump in republikanci se soočajo z nezadovoljstvom zaradi cen visokih hrane, bencina in drugih življenjskih stroškov. Cene nafte so se medtem zaradi vojne z Iranom povzpele nad 100 dolarjev za 159-litrski sod, Trump pa je v sredo priznal, da se vojna po njegovih pričakovanjih ne bo končala pred novembrskimi volitvami.

Čeprav je Trump pred odhodom v Dallas zagotavljal, da si vsi želijo udeležbe, se je več republikancev, ki jim ne kaže najbolje, odločilo ostati doma in se posvetiti lastnim kampanjam. Konvencije se ne udeležuje niti vodja republikanske večine v senatu John Thune. Na daljavo pa se je oglasil demokratski senator iz Pensilvanije John Fetterman, ki glasuje bolj z republikanci kot demokrati. Kljub temu, da je Trump nenehno poudarjal, da je dvorana z 20.000 sedeži nabito polna, ameriške televizije poročajo, da je skoraj 40 odstotkov sedežev ostalo praznih. Pred konvencijo je grdo ozmerjal novinarko televizije ABC, ki ga je prosila za komentar dejstva, da so številni republikanski kandidati udeležbo na dvodnevni konvenciji odpovedali.

Dvorano poskušali napolniti z brezplačnimi vstopnicami

Po poročanju ameriških medijev so republikanci poskušali zapolniti dvorano tudi z brezplačnimi vstopnicami. Stranka je organizirala javno loterijo, donatorje pa pozivala, naj zaprosijo za brezplačne vstopnice. Trumpov odhod v Dallas je v sredo zamujal zaradi nenamernega sproženja zasilnega drsnika na njegovem novem letalu Air Force One, ki ga je dobil v dar od Katarja.

Demokrati so medtem v Dallasu pred konvencijo pripravili novinarsko konferenco, na kateri so se norčevali iz dogodka. Vodja teksaških demokratov Kendall Scudder ga je označil za poskus prikrivanja težav, s katerimi se sooča Trumpova vlada, in omenil, da ima Dallas kliniko za zdravljenje Trumpove demence.

Konvencija se bo nadaljevala še danes, ko naj bi imel osrednji govor podpredsednik JD Vance, čeprav bo spet nastopil tudi Trump, ki ga prva dama Melania tokrat ne spremlja.Nenavadno republikansko politično zborovanje ima tudi močno televizijsko konkurenco, saj se je začela sezona ameriške poklicne nogometne lige NFL.