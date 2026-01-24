  • Delo d.o.o.
OSEBA UMRLA

Še en strelski incident v ZDA: »To je bolno«

Zvezni agenti so bili danes, manj kot tri tedne po tistem, ko je agent službe za priseljevanje in carine (Ice) do smrti ustrelil žensko v Minneapolisu, vpleteni v nov strelski incident.
Zvezni agent med pretepi vrže orožje za nadzor množice. FOTO: Tim Evans Reuters
Zvezni agent med pretepi vrže orožje za nadzor množice. FOTO: Tim Evans Reuters
STA, M. J.
 24. 1. 2026 | 20:29
 24. 1. 2026 | 21:35
Guverner ameriške zvezne države Minnesota Tim Walz je danes sporočil, da so bili zvezni agenti v tej državi danes, manj kot tri tedne po tistem, ko je agent službe za priseljevanje in carine (Ice) do smrti ustrelil žensko v Minneapolisu, vpleteni v nov strelski incident. Po poročanju medijev naj bi ustreljeni umrl. Po poročanju CNN-a, ki je informacije dobil od državnih in zveznih organov pregona, je umrl 37-letni moški. »Ravno sem govoril z Belo hišo po še enem grozljivem streljanju zveznih agentov danes zjutraj. Minnesota ima dovolj. To je bolno,« je na omrežju X zapisal Walz. Kasneje je dodal, da je Beli hiši povedal, da mora država voditi preiskavo.

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je po incidentu sporočilo, da je bil ustreljen moški oborožen. Kot poročajo ameriški mediji, ni jasno, kaj je bil povod za streljanje in ali je imel moški orožje v rokah, ko je bil ustreljen. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je v javnosti zaokrožil posnetek, na katerem je videti, kako je bila med uličnimi zborovanji ustreljena oseba, pri čemer je slišati več strelov, v bližini pa je najmanj ena oseba z jopičem, na katerem je napis policija.

Spominjali so se pokojne

V Minneapolisu je sicer v petek potekal protest, na katerem je množica zahtevala, da zvezna vlada v Washingtonu preneha z nasiljem nad priseljenci in ameriškimi državljani. Spominjali so se pokojne Renee Good, ki jo je 7. januarja ubil agent Ice. Protestniki se zbirajo tudi danes, poroča CNN. Trumpova vlada je od decembra v Minneapolis poslala 3000 zveznih agentov, ki so po podatkih ministrstva za domovinsko varnost doslej aretirali okrog 3000 nezakonitih priseljencev.

MinneapolisZDAincidentstreljanjeMinnesota
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
