Še ena država prepovedala naglavne rute, v šolo ne smejo več s hidžabom

Kosovsko vrhovno sodišče je potrdilo odločitev ministrstva za izobraževanje o prepovedi nošenja naglavne rute hidžab v šolah, saj da ima to pravico predpisati šolski kodeks oblačenja. O odločitvi je presojalo po tožbi, ki jo je vložila Mreža za profesionalni razvoj žensk Arrita.

Organizacija Arrita je v tožbi navedla, da je prepoved nošenja hidžaba v javnih izobraževalnih ustanovah neutemeljena in da predstavlja obliko diskriminacije, poročal prištinski portal Telegrafi.

Po navedbah organizacije so v zadnjih letih veliko deklet izključili iz šol ali pa jim prepovedali obiskovati pouk samo zato, ker so nosile ruto. Po pritožbah srednješolk so se obrnili na vrhovno sodišče in zahtevali razveljavitev odločitve.

Leta 2010 je ministrstvo za izobraževanje med upravnimi smernicami uvedlo prepoved t. i. verskih uniform.

A sodišče je pritožbo zavrnilo. V obrazložitvi je navedlo, da ima ministrstvo za izobraževanje zakonska pooblastila za določanje pravil vedenja in oblačenja učencev. Prepoved nošenja rute v šolah že leta povzroča burne razprave na Kosovu, kjer je približno 92 odstotkov prebivalcev muslimanov.

