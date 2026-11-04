Še ena evropska država poziva k pripravi najnujnejšega za 72 ur, v Sloveniji sestavili seznam za kar 30 dni

Že marca lani je Evropska komisija prebivalcem držav članic priporočila, kaj vse naj imajo doma v primeru, da bi preživeli prvih 72 ur vojne, epidemije, naravne nesreče in podobnih dogodkov. Svoje državljane so nato posebej podučili še v Veliki Britaniji, zdaj pa se je s posebnim letakom v petih jezikih za takšen korak odločil še Luksemburg.

»Bi bili pripravljeni, če bi prišlo do izrednih razmer? Neurje, poplava, obsežen izpad električne energije, pandemija, kibernetski napad, teroristična grožnja, industrijska ali jedrska nesreča oziroma katera koli druga motnja v našem vsakdanjem življenju, ki je posledica tehničnih okvar ali delovanja zlonamernih tujih akterjev, lahko privede do kriznih razmer. Takšni dogodki lahko porušijo vaš vsakdan – včasih za daljše obdobje – in otežijo dostop do nujnih storitev, kot so pitna voda, električna energija ali komunikacijska sredstva (telefon, internet). To lahko doleti prav vsakega izmed nas, pri čemer je pogosto težko predvideti obseg ali trajanje tovrstnih dogodkov,« so med drugim zapisali v uvodu, nato pa podrobno opisali še nasvete, kako ravnati ob različnih izrednih razmerah - vremenskih ujmah, poplavah, kibernetskih napadih, terorističnih grožnjah in nevarnosti jedrskega napada.

V nadaljevanju so pojasnili, zakaj je tako zelo pomembno, da smo ustrezno pripravljeni prav v prvih 72 urah izrednega dogodka. »Zaloge, ki zadostujejo za 72 ur, vam bodo omogočile zadovoljitev nujnih potreb v prvih treh dneh krizne situacije, ko so lahko storitve, promet, komunikacije ali dobavne verige začasno moteni. To priporočilo, ki so ga sprejele številne evropske države, temelji na izkušnjah iz nedavnih kriz. Prvih nekaj ur je pogosto najbolj kritičnih: organi oblasti in intervencijske službe morajo oceniti razmere, organizirati odziv ter prednostno zagotoviti pomoč najbolj ranljivim. S pripravljenostjo lahko poskrbite za svoje osnovne potrebe, zaščitite svoj dom in po potrebi pomagate svojim bližnjim ali sosedom. S tem prispevate k temu, da se lahko intervencijske službe osredotočijo na najbolj nujne primere,« so zapisali, na informacijski letak pa dodali še priročni seznam najnujnejših reči, ki bi jih moralo imeti vsako gospodinjstvo v primeru izrednega dogodka.

Na seznamu so tako med drugim po najmanj trije litri pitne vode na osebo na dan, živila z dolgim rokom uporabe, ki jih je enostavno pripraviti in pojesti, pri čemer ne smemo pozabiti na hrano za morebitne hišne ljubljenčke, pa multifunkcijski žepni nož, odpirač pločevink, škarje, pisalo, prenosni plinski gorilnik, prazna embalaža, denimo plastenke ali steklenice, odeje, spalne vreče, sveče, vžigalnik ali vžigalice, prva pomoč, zdravila na recept, wc papir, razkužilo, dokumenti, polnilci za elektronske naprave in podobno. Dodali so še napotke, naj vzeti s sabo v primeru obvezne evakuacije.

Pri nas seznam za kar 30 dni

Pri nas se vlada za zdaj še ni odločila za izdajo letakov s tovrstnimi navodili, so pa na spletni strani objavljeni napotki Uprave Republike Slovenija za zaščito in reševanje o tem, kako ravnati ob nesrečah. Tudi tukaj lahko najdemo seznam prehrambnih in drugih izdelkov, ki jih je priporočljivo pripraviti za primer naravne ali druge nesreče, in to kar za 30 dni. Odrasla oseba naj bi si tako za en mesec priskrbela med drugim kilogram prepečenca, 2,5 kg polnovrednih testenin, tri kilogram moke in prav toliko krompirja, kilogram suhega fižola, leče ali soje, 200 gramov sladkorja, 400 g mesne omake v pločevinki, 200 g mesa v pločevinkah, kamor spadajo mesni narezki in paštete, pa 500 gramov pločevink z ribami, prav toliko pločevink s koruzo, fižolom in grahom, tudi pol kilograma kislega zelja naj bi imel posameznik pripravljenega za en mesec izrednih razmer, deset litrov vode, nekaj litrov različnih sokov in podobno.

Na Upravi RS za zaščito in reševanje opozarjajo še, da ne pozabimo na domačo lekarno, v kateri naj bodo zdravila, ki jih morate redno jemati, zdravila za zniževanje telesne temperature, zdravila proti bolečinam, zdravila za prebavne motnje, obveze, obliže, gaze, termometer, škarje, pinceto, sredstva za dezinfekcijo rok in »drugo, kar menite do boste potrebovali«.

»Ob nesrečah se lahko higienske razmere zaradi pomanjkanje vode, poškodovanega kanalizacijskega sistema ali neustreznih prostorov poslabšajo in so lahko vzrok za bolezni in okužbe. Pomembno je, da poskrbite za osebno in splošno higieno. Pripravite: milo in šampon, zobno pasto in ščetke, toaletni papir, toaletne brisače, higienske vložke, plenice, pralni prašek, razkužila, čistila in sredstva za dezinfekcijo, sredstva proti mrčesu, vrečke za odpadke, drugo, kar menite, da boste potrebovali,« še svetujejo na upravi za zaščito in reševanje, kjer niso pozabili niti na oblačila in obutev. Slednja naj bo trpežna, najbolje, da izberemo pohodno obutev, gumijaste škornje, topla oblačila, vodoodporna oblačila, rokavice, odeje in podobno. Pa seveda dokumente, gotovino in kakšno svetilo.