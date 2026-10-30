Se je črna kocka zdaj zgodila Izraelcem?

Izraelska volilna komisija je pozvala obveščevalno službo Šin Bet, naj nemudoma preišče sume o tujem vmešavanju v torkove parlamentarne volitve. Vodja komisije Noam Solberg je tako že zahteval preiskavo »resnih sumov« o tujem financiranju in vmešavanju tujih akterjev, ugotovitve pa pričakuje v tednu dni. Po poročanju izraelskih medijev gre za obtožbe stranke Likud premierja Benjamina Netanjahuja, ki trdi, da so arabske stranke ukradle volitve. Likud jih obtožuje kupovanja glasov s sredstvi iz Katarja in Turčije, a podrobnosti o domnevnem vmešavanju niso znane.

26 SEDEŽEV je osvojil Netanjahujev Likud.

Arabski stranki Raam in Skupna lista naj bi skupaj osvojili 19 od 120 poslanskih sedežev. Izraelski obveščevalci so sprva sicer ocenili, da so volitve potekale brez težav, zdaj pa je policija pozvala k temeljiti preiskavi morebitnih nepravilnosti. Po skoraj 95 odstotkih preštetih glasov je Likud osvojil 26 sedežev, konservativni blok pod njegovim vodstvom pa 53. Opozicijski blok Gadija Ajzenkota naj bi dobil 48 sedežev. Ker pa noben blok nima večine, se obetajo zahtevna koalicijska pogajanja.

Likud je prav tako opozoril, da »nobena sionistična stranka ne sme sodelovati s stranko Raam in Skupno listo« ter oblikovati vlade, ki bi bila po njegovih navedbah nevarna za Izrael. Arabski stranki resda ne nameravata vstopiti v koalicijo z Netanjahujem, bi pa lahko podprli alternativno vlado. Vodja opozicijskega bloka Ajzenkot je posvaril pred političnim izkoriščanjem obtožb o tujem vmešavanju, ki bi lahko odložilo zaprisego novega parlamenta in oblikovanje vlade. Do nadaljnjega bo vlado zato vodil Netanjahu.