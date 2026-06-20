Še kar je napeto: Iran je ponovno zaprl Hormuško ožino

Iranska vojska je danes naznanila, da je zaradi izraelskih napadov na jug Libanona, ki jih označuje kot kršitev nedavno sklenjenega dogovora med ZDA in Iranom, znova zaprla Hormuško ožino, ključno pomorsko pot za prevoz energentov v regiji. »S tem naznanjamo, da bo Hormuška ožina zaprta za pomorski promet. To je prvi korak v odgovor na sovražnikovo kršitev obljube. Če se bo agresija nadaljevala, bomo načrtovali in sprejeli prihodnje korake, s katerimi bomo sovražnika prisilili v upoštevanje obveznosti,« je v izjavi, ki jo je predvajala državna televizija, sporočilo osrednje poveljstvo iranske vojske.

Napadi na jugu Libanona

Izraelska vojska danes nadaljuje napade na jugu Libanona, kjer se spopada z borci šiitskega gibanja Hezbolah, potem ko so ZDA v petek naznanile prekinitev ognja med stranema. Nadaljevanje sovražnosti me Izraelom in Hezbolahom je postavljalo pod vprašaj dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki sta ga ta teden dosegla ZDA in Iran. Ta je namreč kot eno od ključnih zahtev Teherana vključeval tudi Libanon.

Vojna na Bližnjem vzhodu se je z ameriško-izraelskimi napadi na Iran začela 28. februarja. Iransko posledično zaprtje Hormuške ožine je zaradi njenega pomena za prevoz energentov povzročilo velik pretres na svetovnih trgih.