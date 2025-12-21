  • Delo d.o.o.
VELESILE

Se Kitajska res pripravlja na razpad Rusije? Na mizi »priročnik« za prikrit prevzem območij

Že desetletja naj bi bili varnostni in strateški krogi zaskrbljeni zaradi naraščajoče ranljivosti Moskve v odnosu do Kitajske.
Vladimir Putin, kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev, kitajski predsednik Ši Džinping in uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters
Vladimir Putin, kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev, kitajski predsednik Ši Džinping in uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters
N. P.
 21. 12. 2025 | 19:25
2:54
A+A-

Kitajska medijska platforma NetEase je 14. decembra objavila besedilo, v katerem Peking poziva, naj se pripravi na »najslabši scenarij« – morebiten razpad Rusije. V članku opozarjajo, da se »sedem milijonov kvadratnih kilometrov ruskega Daljnega vzhoda ne sme izgubiti«, poroča hrvaški N1.

Avtorji Daljni vzhod Rusije opisujejo kot ogromen vir surovin za Kitajsko, za Moskvo pa kot breme, ker naj bi ji primanjkovalo denarja, ljudi in moči za razvoj, vojna v Ukrajini pa naj bi izčrpavala še zadnje rezerve. Besedilo gre še korak dlje in predstavi strategijo, ki jo opisujejo kot nekakšno »prikrito aneksijo«: poglabljanje naložb, preseljevanje ljudi in kapitala, dolgoročne pogodbe, spodbujanje lokalnih elit, naklonjenih Pekingu, uvajanje juana kot plačilnega sredstva ter gradnja infrastrukture s krediti, ki ustvarjajo odvisnost. V članku se sklicujejo tudi na zgodovino in »neenake pogodbe« iz let 1858–1860, s čimer odpirajo teritorialna vprašanja. Omenjajo Ajgunsko pogodbo (1858) in Pekinško konvencijo (1860), po katerih je Rusija pridobila obsežna ozemlja severno od Amurja ter območja, povezana tudi z Vladivostokom in Sahalinom – skupaj več kot milijon kvadratnih kilometrov. Peking te dogovore uradno označuje kot »neenake« in naj bi jih obravnaval kot zgodovinsko krivico.

Ruski strahovi v zvezi s tem niso novi. Že desetletja naj bi bili varnostni in strateški krogi zaskrbljeni zaradi naraščajoče ranljivosti Moskve v odnosu do Kitajske, še posebej na območju ruskega Daljnega vzhoda ob meji s Kitajsko, kjer stojijo tudi strateške industrije – med njimi letalski kompleks v Komsomolsku na Amurju, kjer izdelujejo najnaprednejša lovska letala Suhoj (Su-35 in Su-57). Kitajska je Su-35 že kupila, Su-57 pa vsebuje tehnologije, ki bi jih Peking po ocenah v Rusiji zelo želel. Dodaten nemir je povzročil tudi zaupni dokument ruske FSB, ki je letos pricurljal v javnost. Po poročanju New York Timesa naj bi šlo za enega najpodrobnejših vpogledov v razmišljanje ruske protiobveščevalne skupnosti o Kitajski in namigoval na »bitko v senci« med državama, ki se navzven kažeta kot prijateljici – v ozadju pa vlada nezaupanje. V tem okviru naj bi dokument omenjal tudi strah, da Kitajska že »posega« v to območje.

Mediji sporočila ne zavijajo v vato: če bi Rusija pod pritiskom vojne v Ukrajini oslabela ali se celo zlomila, naj bi se po njihovem mnenju odprlo okno priložnosti, da Kitajska svoj vpliv na ruskem Daljnem vzhodu spremeni v dejanski nadzor – ne z vojsko, temveč z denarjem, pogodbami, valuto in odvisnostjo.

RusijaKitajskavojna v UkrajiniMoskvaAzijageopolitikarazpadvojna
19:25
Novice  |  Svet
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
CLAN DEL GOLFO

Vodja kartela spolno zlorabljal otroke, za Američane najhujši po Escobarju

ZDA na teroristični seznam uvrstile še kolumbijski narkokartel Clan del Golfo.
21. 12. 2025 | 19:00
18:13
Šport  |  Tekme
ENGELBERG

Domen Prevc odličen drugi, ni manjkalo veliko do svetovnega rekorda

Ryoyu Kobayashi je zmagovalec druge posamične tekme za svetovni pokal smučarskih skakalcev v švicarskem Engelbergu. Drugo mesto je pripadlo Domnu Prevcu.
21. 12. 2025 | 18:13
18:08
Bulvar  |  Zanimivosti
BIZARNI PORTRET

V Epsteinovih dosjejih tudi slika Billa Clintona v modri obleki in rdečih petah

Delo avstralsko-ameriške umetnice Petrine Ryan-Kleid je viselo v Epsteinovi hiši na Upper East Sideu.
21. 12. 2025 | 18:08
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: dan za odgovornost, nove ideje in globoko čustveno preobrazbo

Astrološka napoved za 22. december 2025.
Delo UI21. 12. 2025 | 18:00
17:39
Bulvar  |  Domači trači
LJUBLJANA

Robert Golob razkril, kje bo letos verjetno silvestroval in s kom

Verjetno bo silvestroval v Ljubljani na prostem. Tam bodo med drugim nastopili Vlado Kreslin, Vili Resnik in Niet.
21. 12. 2025 | 17:39

