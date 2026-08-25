Se nam jeseni obeta nova vremenska katastrofa? Znani meteorolog: »Tokrat so razmere še bolj skrajne«

Nemški meteorologi napovedujejo, da bi lahko bil četrtek zadnji letošnji dan, ko se bodo temperature v večjem delu Nemčije povzpele nad 30 stopinj Celzija. Temperature naj bi dosegle od 26 do 31 stopinj, na jugozahodu države pa nekateri modeli napovedujejo celo do 35 stopinj.

Že v četrtek popoldne bo z zahoda prispela hladna fronta, ki bo izrinila topel in vlažen zrak. Od petka naprej naj bi prevladovali sveži atlantski vetrovi, vreme pa bo precej bolj spremenljivo in hladnejše. Razlog, da so vročinski vrhunci konec poletja vse krajši, je preprost: Sonce je konec avgusta nižje na nebu, dnevi so krajši, noči hladnejše, zato je za doseganje zelo visokih temperatur potrebne več energije.

Možnost novega vročinskega vala septembra sicer ostaja. September 2023 je bil denimo najtoplejši od začetka meritev, 4. septembra 2024 pa so v nemškem Doberlug-Kirchhainu izmerili kar 35,2 stopinje Celzija, piše Focus Online.

Meteorolog opozarja na nevarnost obilnih padavin

Znani avstrijski meteorolog Marcus Wadsak opozarja, da ga trenutne razmere spominjajo na tiste pred uničujočimi poplavami septembra 2024. »Imamo popolnoma enako izhodišče kot takrat; vse sestavine so znova prisotne,« je povedal.

Po njegovih besedah so razmere letos celo izrazitejše zaradi močnejše poletne vročine in še toplejšega Sredozemskega morja. Toplejše morje pomeni več izhlapevanja, ozračje pa lahko sprejme več vlage. Ko se takšen vroč in vlažen zrak sreča s hladnejšimi zračnimi masami s severa, lahko nastanejo močne nevihte, neurja in izjemno obilne padavine. »Glede na okoliščine je skoraj gotovo, da bo to jesen prišlo do obilnih padavin,« opozarja Wadsak. Ob tem poudarja, da za zdaj ni mogoče napovedati, katere države oziroma območja bodo najbolj prizadeta.

Kaže proti enemu najmočnejših pojavov super El Niño v zgodovini meritev

Spomnimo, v Evropi vpliv El Niña prihaja z zamikom. V prvi tretjini avgusta prevladujeta nizek zračni tlak na severu in visok zračni tlak nad osrednjimi, južnimi in jugovzhodnimi deli Evrope, kar večjemu delu celine prinaša toplejše in bolj suhe razmere .

V drugi polovici meseca se območje visokega zračnega tlaka pomakne bolj proti vzhodu, območje nizkega zračnega tlaka pa nekoliko južneje. Posledično se na zahodu in v osrednjem delu Evrope temperature približajo običajnim vrednostim, sever pa ostaja hladnejši. Evropa je bolj oddaljena od neposrednega vpliva El Niña, zato se njegovi polni učinki pričakujejo šele jeseni in pozimi.

V Sloveniji nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter.

Na splošno razvoj dogodkov v letu 2026 kaže proti enemu najmočnejših pojavov super El Niño v zgodovini meritev. Njegov vpliv že oblikuje poletne vremenske vzorce, jeseni in pozimi pa se pričakuje še izrazitejša sprememba globalnega kroženja ozračja z možnostjo ekstremnejših vremenskih pojavov po Severni Ameriki in Evropi, navaja Severe Weather Europe.