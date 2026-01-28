Še nikoli nismo bili tako blizu uničenju kot zdaj, so prepričani poznavalci

Ura sodnega dne, ki že desetletja odšteva do konca sveta, je bližje uničenju kot kdaj koli prej. V torek so znanstveniki iz organizacije Bulletin of Atomic Scientists premaknili simbolično uro za štiri sekunde naprej, na 85 sekund do polnoči. To je tudi najbližje polnoči v 79-letni zgodovini odštevanja, kar pomeni, da se človeštvo še nikoli ni soočalo z bolj grozečo prihodnostjo, kot letos. Skupina, ki vsako leto odloča, za koliko bodo šli kazalci naprej ali nazaj, je navedla številne grožnje globalni stabilnosti, vključno z jedrskim orožjem, podnebnimi spremembami, prelomnimi tehnologijami, kot je umetna inteligenca, in ustvarjanjem sintetičnih bioloških snovi. Alexandra Bell, predsednica in izvršna direktorica organizacije Bulletin of Atomic Scientists, je dejala: »Vsaka sekunda šteje in zmanjkuje nam časa. Grozljiva resnica je, da je to naša realnost. To je najbližje polnoči, kot je kdajkoli bil naš svet.«

Neprofitna organizacija s sedežem v Chicagu je leta 1947 med hladno vojno ustvarila Uro sodnega dne, saj so napetosti med ZDA in Sovjetsko zvezo prinašale nenehen strah pred jedrsko apokalipso. Letošnje pa je že drugo leto zapored, da se je Ura sodnega dne premaknila bližje polnoči – hipotetični točki, ko se bo svet končal. Do leta 2020 ura ni bila nikoli bližje kot dve minuti do polnoči. Daniel Holz, predsednik odbora za znanost in varnost pri Bulletinu, je dejal: »Lani smo opozarjali, da je svet nevarno blizu katastrofe in da morajo države spremeniti smer k mednarodnemu sodelovanju in ukrepanju glede najpomembnejših in eksistencialnih tveganj. Žal se je zgodilo ravno nasprotno.« Holz je dodal, da so države z jedrskim orožjem lani postale še bolj sovražne in nacionalistično usmerjene, kar je vplivalo na štiri sekunde dolg skok, največji premik naprej od leta 2023, ko so znanstveniki čas do polnoči skrajšali s 100 na 90 sekund.

Vsakič, ko se Ura sodnega dne premakne naprej, naj bi to pomenilo neuspeh človeštva pri reševanju globalnih groženj v zadnjih 12 mesecih, posodablja pa se vsako leto. Če se ura premakne naprej in se za nekaj minut ali sekund približa polnoči (v primerjavi s tem, kje je bila nastavljena prejšnje leto), to pomeni, da se je človeštvo približalo samouničenju. Če se premakne stran od polnoči, to pomeni, da je človeštvo zmanjšalo tveganje za globalno katastrofo od točke, na kateri je bilo leto prej. So tudi leta, ko se kazalci ure sploh ne premaknejo, kar kaže na to, da se globalne napetosti in grožnje po vsem svetu niso spremenile ne na bolje ne na slabše.