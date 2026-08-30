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V ITALIJI

Še v enem mestu pri sosedih so se odločili nepremičnine ponuditi po ceni 1 evro

Pred nakupom se je dobro pozanimati o pravilih in dodatnih stroških.
Naro je šarmantno mestece na jugu Sicilije. FOTO: Google Street View
Naro je šarmantno mestece na jugu Sicilije. FOTO: Google Street View
B. K. P.
 30. 8. 2026 | 10:05
 30. 8. 2026 | 10:05
2:43
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Italijansko mesto Naro v provinci Agrigento je še eno v vrsti vse bolj praznih naselij v naši okolici, ki želijo nove prebivalce privabiti z izredno ugodnimi nepremičninami ter tako kraj obvarovati pred propadom. Tudi v tem mestecu na jugu Sicilije so odprli prijave za nakup nepremičnine po ceni nič več in nič manj kot en evro.

A ne veselite se prehitro. Končna cena bo najverjetneje bistveno višja. Kupci se bodo morali soočiti z dodatnimi stroški, med njimi so stroški notarja, katastrski davki in registracija nepremičnine oziroma bivališča. Poleg tega nepremičnine večinoma potrebujejo obnovo, preden bi bile primerne za vselitev.

Obnova mora biti končana v treh letih

Pri obnovi bodo morali kupci upoštevati stroga pravila, ki morajo biti v skladu z lokalnimi predpisi o načrtovanju in varnosti. Za zavarovanje nepremičnine bo treba odšteti tudi vračljivo varščino v višini približno 5000 evrov. Lokalne oblasti so poleg tega določile, da morajo biti obnovitvena dela končana v treh letih.

Pred nakupom se je dobro pozanimati tudi, ali ima nepremičnina urejeno električno napeljavo in vodovod. Mnoge jih namreč nimajo, ureditev teh priključkov naknadno pa pomeni dodaten strošek.

Od glavnega prebivališča do turističnega objekta

Kupci nepremičnin za en evro jih lahko uporabljajo kot svoje glavno prebivališče ali počitniško nastanitev. Nepremičnina je lahko tudi investicija, iz nje lahko uredijo gostišče ali pa poslovne prostore. S tem želijo lokalne oblasti pritegniti različne skupine kupcev – od ljudi, ki iščejo nov dom, do vlagateljev in podjetnikov, ki bi v kraju videli poslovno priložnost.

»Baročni dragulj« z le 6700 prebivalci

Naro je majhno srednjeveško mesto z obilico značaja in zgodovine. Portal Visit Sicily območje opisuje kot »baročni dragulj«. V mestu trenutno živi približno 6700 ljudi, zato je razumljivo, zakaj si lokalne oblasti prizadevajo privabiti nove prebivalce. Poceni nepremičnine so eden od načinov, s katerim želijo v Naro vrniti življenje in preprečiti, da bi zgodovinsko mesto še naprej izgubljalo prebivalce.

Ponudba za en evro je tako na prvi pogled izjemno mamljiva, vendar bodo morali morebitni kupci pred odločitvijo dobro preračunati vse stroške. Evro je namreč šele začetek – pravo finančno breme se lahko začne šele po nakupu.

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