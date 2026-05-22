Se v vojno proti Ukrajini vključuje nova država? Potekajo skrb vzbujajoče vaje z jedrskimi scenariji

Medtem ko je pozornost javnosti trenutno usmerjena predvsem v zastoj mirovnih pogajanj pod vodstvom ZDA in ukrajinske napade z droni na ruske rafinerije, zahodni politiki ne bi smeli spregledati dogajanja na severni ukrajinski meji z Belorusijo, opozarja Kyiv Independent. Rusija postaja vse bolj obupana v svojih poskusih, da bi spremenila dinamiko na bojišču, zato nobena možnost ni več izključena. Belorusija trenutno sodeluje v skrb vzbujajočih vojaških vajah pod ruskim vodstvom, ki vključujejo tudi scenarije jedrskega vojskovanja. Na možnost, da bi se Minsk aktivno vključil v vojno s severa in s tem podprl Moskvo, je javno opozoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

To sicer ne bi bilo presenečenje. Beloruska podpora Rusiji je namreč ključna že od začetka invazije leta 2022. Prvotni ruski poskus zavzetja Kijeva in zrušitve ukrajinske oblasti je krenil prav z beloruskega ozemlja. Od tam so ruske enote prodirale proti mestom, kot sta Buča in Irpin, ki danes veljata za simbole najhujših vojnih zločinov. Poleg tega je Minsk obtožen sodelovanja pri ugrabitvah ukrajinskih otrok, ruske rakete in droni pa beloruski zračni prostor še danes uporabljajo kot varen koridor za napade na cilje v zahodni Ukrajini.

Pogubna poteza za Lukašenkov režim

Kljub rožljanju z orožjem se beloruski predsednik Aleksander Lukašenko zaveda, da bi bila morebitna invazija v Belorusiji izjemno nepriljubljena in bi lahko resno ogrozila njegovo že tako krhko oblast. Za belorusko vojsko bi bil to lahko poguben podvig. Njihove enote nimajo resnih bojnih izkušenj, večino najboljše opreme pa jim je Rusija v zadnjih letih že odsvojila, da bi pokrila lastne izgube. Na drugi strani meje jih čaka ukrajinska vojska, ki ne le brani svojo domovino, ampak velja za eno najbolj izkušenih bojnih sil na svetu. Ukrajina je po izkušnjah iz leta 2022 svojo severno mejo močno utrdila, zato bi se vsak beloruski poskus napada verjetno končal katastrofalno in krvavo. Vendar pa Lukašenko hkrati ve, da je njegov politični obstoj popolnoma odvisen od Kremlja. Zato ni nemogoče, da bo Vladimir Putin nanj izvedel dovolj močan pritisk, da ga prisili v neposreden vstop v vojno. V tem primeru sta najbolj verjetna dva scenarija.

Vladimir Putin in Aleksander Lukašenko. FOTO: Grigory Sysoev Via Reuters

Napad v smeri Kijeva: Malo verjetno je, da bi Belorusi leta 2026 dosegli to, kar Rusom z znatno močnejšimi silami leta 2022 ni uspelo. Kijev bi skoraj zagotovo ostal v ukrajinskih rokah. Vendar bi že sama grožnja prestolnici prisilila Ukrajino, da del svojih sil preusmeri z vzhodnega bojišča (npr. iz Donecka), kar bi Rusiji odprlo prostor za napredovanje na drugih frontah.

Napad na zahodno Ukrajino: Belorusija bi lahko zaobšla prestolnico in udarila proti zahodu države z namenom, da preseka ali resno ogrozi ključne oskrbovalne poti s Poljske, prek katerih Ukrajina prejema zahodno pomoč. To bi za Kijev pomenilo ogromen logistični izziv in zahtevalo premik desettisočih vojakov na stotine kilometrov stran.

V obeh scenarijih bi že sam poskus invazije oslabil ukrajinsko obrambo drugod in Rusiji prinesel strateško prednost, četudi Belorusiji ne bi uspelo trajno zavzeti ozemlja.

Kaj lahko stori Zahod?

Kot odgovor na te grožnje lahko zahodni partnerji Ukrajine takoj ukrepajo na treh področjih.

Nadaljevanje deljenja obveščevalnih podatkov: Ključno je nemoteno spremljanje premikov beloruske vojske in namer tamkajšnjega političnega vodstva. Zgodnje opozorilo bo Ukrajini omogočilo boljšo pripravljenost na morebiten napad s severa.

Nenadne vojaške vaje zveze NATO: NATO bi moral izvesti izredne vojaške vaje v Poljski, Litvi in Latviji, ki mejijo na Belorusijo. Namen ne bi bil neposredno groženje Minsku, temveč demonstracija moči in opomin, da lahko geopolitične razmere hitro uidejo izpod nadzora. Prisotnost močnega zavezništva v neposredni bližini bi Lukašenku dala odličen izgovor, s katerim bi lahko prepričal Kremelj, da mora svoje sile zaradi lastne varnosti obdržati doma.

Okrepitev alternativnih oskrbovalnih poti: Zahodni vojaški načrtovalci morajo takoj povečati odpornost obstoječih logističnih poti. Če bi bile poti skozi Poljsko prekinjene, bodo ključnega pomena postale alternative preko Romunije. Načrte za hitro povečanje zmogljivosti teh poti je treba pripraviti zdaj, ne šele takrat, ko se kriza dejansko začne, piše Kyiv Independent.

Čeprav se možnost, da Lukašenko pošlje svojo vojsko v Ukrajino, morda zdi majhna, po več kot štirih letih vojne nič več ni izključeno. Ukrajina in njeni zavezniki morajo biti pripravljeni na nepričakovano.