Šef zbral delavce in prednje stresel milijone dolarjev: »Vzemite, kolikor lahko, vem, da vas bremenijo krediti«

Spektakularna delitev denarja je potekala 13. februarja na veliki letni slovesnosti podjetja. Samo tisti večer so razdelili več kot 8,7 milijona dolarjev v gotovini. Nekateri so komaj držali ves denar, ki so ga prejeli. Kitajsko podjetje je sprožilo plaz odzivov na družbenih omrežjih, potem ko je skoraj 70 odstotkov letnega dobička razdelilo med zaposlene. Posnetki delavcev, ki z odra odnašajo kupe bankovcev, so obkrožili splet, direktor pa si je prislužil vzdevek – Bog bogastva, pišejo tuji mediji.

Kitajsko podjetje Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. in njegov lastnik sta postala viralna uspešnica, ko so zaposlenim izplačali kar 180 milijonov juanov (okoli 26 milijonov ameriških dolarjev) letnih bonusov.

Na gala večeru so postavili kar 800 banketnih miz, dogodka pa se je udeležilo približno 7.000 ljudi. Zaposlene so klicali na oder, kjer so prevzeli nagrade, v okviru interaktivnih iger pa so denar šteli kar sami in obdržali toliko, kolikor so ga uspeli prešteti.

Posnetki prikazujejo delavce za dolgimi mizami, kako preštevajo kupe bankovcev, medtem ko drugi na odru v naročju nosijo svežnje gotovine – nekateri so komaj obdržali vse, kar so dobili.

Lastnik podjetja Cui Peijun je zaposlene dodatno navdušil, ko se je med večerom obrnil na finančni oddelek:

»Zakaj delimo pralne stroje? So cene zlata zrasle? Prejšnja leta smo dajali ogrlice in prstane. Prinesite gotovino in vsem dajte še 20.000 juanov!«

Njegova spontana odločitev je požela navdušenje v dvorani in na spletu. Skupna letna izplačila bonusov, vključno s tistimi, razdeljenimi prek spleta, so presegla 180 milijonov juanov. Ker je dobiček podjetja v letu 2025 znašal 270 milijonov juanov, so zaposlenim razdelili skoraj 70 odstotkov dobička.

Podjetje, ustanovljeno septembra 2002, proizvaja dvigala in opremo za ravnanje z materiali ter posluje v več kot 130 državah sveta. Cui Peijun ima v lasti približno 98,88-odstotni delež podjetja.

To ni prvič, da podjetje deli izdatne nagrade. Leta 2024 je ustvarilo 260 milijonov juanov čistega dobička, od tega so 170 milijonov juanov razdelili zaposlenim.

Ob mednarodnem dnevu žena marca lani so skoraj 1,6 milijona juanov namenili kot bonus za 2.000 zaposlenih žensk, poroča scmp.com.

Zaradi pogostih denarnih nagrad so uporabniki družbenih omrežij Cuija poimenovali »šef, ki najraje deli denar«.

»Ne gre za to, da rad delim denar. Mladi danes odplačujejo kredite za avtomobile in stanovanja. Če jim lahko vsaj malo olajšamo breme, to veliko pomeni,« je sporočil.