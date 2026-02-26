  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JE TO SPLOG MOGOČE?

Šef zbral delavce in prednje stresel milijone dolarjev: »Vzemite, kolikor lahko, vem, da vas bremenijo krediti«

Kitajsko podjetje zaposlenim razdelilo milijone v gotovini.
FOTO: Zaslonski posnetek, X
FOTO: Zaslonski posnetek, X
N. Č.
 26. 2. 2026 | 17:15
3:08
A+A-

Spektakularna delitev denarja je potekala 13. februarja na veliki letni slovesnosti podjetja. Samo tisti večer so razdelili več kot 8,7 milijona dolarjev v gotovini. Nekateri so komaj držali ves denar, ki so ga prejeli. Kitajsko podjetje je sprožilo plaz odzivov na družbenih omrežjih, potem ko je skoraj 70 odstotkov letnega dobička razdelilo med zaposlene. Posnetki delavcev, ki z odra odnašajo kupe bankovcev, so obkrožili splet, direktor pa si je prislužil vzdevek – Bog bogastva, pišejo tuji mediji.

Kitajsko podjetje Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. in njegov lastnik sta postala viralna uspešnica, ko so zaposlenim izplačali kar 180 milijonov juanov (okoli 26 milijonov ameriških dolarjev) letnih bonusov.

Na gala večeru so postavili kar 800 banketnih miz, dogodka pa se je udeležilo približno 7.000 ljudi. Zaposlene so klicali na oder, kjer so prevzeli nagrade, v okviru interaktivnih iger pa so denar šteli kar sami in obdržali toliko, kolikor so ga uspeli prešteti.

Posnetki prikazujejo delavce za dolgimi mizami, kako preštevajo kupe bankovcev, medtem ko drugi na odru v naročju nosijo svežnje gotovine – nekateri so komaj obdržali vse, kar so dobili.

Lastnik podjetja Cui Peijun je zaposlene dodatno navdušil, ko se je med večerom obrnil na finančni oddelek:

»Zakaj delimo pralne stroje? So cene zlata zrasle? Prejšnja leta smo dajali ogrlice in prstane. Prinesite gotovino in vsem dajte še 20.000 juanov!«

Njegova spontana odločitev je požela navdušenje v dvorani in na spletu. Skupna letna izplačila bonusov, vključno s tistimi, razdeljenimi prek spleta, so presegla 180 milijonov juanov. Ker je dobiček podjetja v letu 2025 znašal 270 milijonov juanov, so zaposlenim razdelili skoraj 70 odstotkov dobička.

Podjetje, ustanovljeno septembra 2002, proizvaja dvigala in opremo za ravnanje z materiali ter posluje v več kot 130 državah sveta. Cui Peijun ima v lasti približno 98,88-odstotni delež podjetja.

To ni prvič, da podjetje deli izdatne nagrade. Leta 2024 je ustvarilo 260 milijonov juanov čistega dobička, od tega so 170 milijonov juanov razdelili zaposlenim.

Ob mednarodnem dnevu žena marca lani so skoraj 1,6 milijona juanov namenili kot bonus za 2.000 zaposlenih žensk, poroča scmp.com.

Zaradi pogostih denarnih nagrad so uporabniki družbenih omrežij Cuija poimenovali »šef, ki najraje deli denar«.

»Ne gre za to, da rad delim denar. Mladi danes odplačujejo kredite za avtomobile in stanovanja. Če jim lahko vsaj malo olajšamo breme, to veliko pomeni,« je sporočil.

Več iz teme

KitajskadobičekdenarfinanceCui Peijun
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
RAZLOGI

Tega ne bi pričakovali: zato se rojeva vse manj otrok

Sociologinja povezuje nenaden globalni padec natalitete z rastjo uporabe pametnih telefonov.
26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
S.O.S. KVINTET

Malo poseben

Tak je naslov nove igrive polke, ki poslušalca pritegne z lahkotno melodijo in simpatično zgodbo, v kateri ne manjka humorja.
Mojca Marot26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Dan za globoke občutke in jasne misli

Odnosi bodo deležni pomirjujočega vpliva, zato je to ugoden čas za srčne pogovore in umetniške dejavnosti.
Delo UI26. 2. 2026 | 18:00
17:25
Bulvar  |  Domači trači
VROČE IZ IZOLE

Nova fotografija Urške sprožila val ugibanj, le kaj bo rekel njen Bor? (FOTO)

Izolski utrinek predsednice Državnega zbora je sprožil val komentarjev.
26. 2. 2026 | 17:25
17:25
Novice  |  Nedeljske novice
VESOLJE

Luna se krči

Znanstveniki na površju Zemljinega naravnega satelita odkrili več kot 1000 novih razpok.
26. 2. 2026 | 17:25
17:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Dedek pomotoma ugrabljen in umorjen, država je v šoku

Avstralija je pretresena po hladnokrvnem zločinu. Truplo vdovca našli pri igrišču za golf blizu Sydneyja.
26. 2. 2026 | 17:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki