Šeriatska pravo v praksi: 140-krat so ju prebičali zaradi spolnih odnosov in alkohola (VIDEO)

Moškega in žensko iz indonezijske province Aceh so 140-krat prebičali zaradi spolnega odnosa zunaj zakonske zveze in uživanja alkohola, je navedel The Guardian. Ta kazen velja za eno najstrožjih, odkar so v tej konservativni islamski regiji uvedli šeriatsko pravo. Je pa Aceh edina provinca v Indoneziji, ki izvaja šeriatsko pravo, in to v državi, ki je najštevilčnejša muslimanska država na svetu.

Kazen v parku pred občinstvom

Par so kaznovali v javnem parku pred nekaj desetimi ljudmi. Po hrbtu so ju udarjali z ratansko šibo, ženska pa se je po kazni zgrudila in so jo morali prepeljati v bolnišnico. Skupaj sta prejela 140 udarcev – 100 zaradi spolnega odnosa zunaj zakonske zveze in 40 zaradi uživanja alkohola.

Drugi par, ki so ga kaznovali, sta bila policist in njegova partnerica, ki so ju zalotili na premajhni dovoljeni razdalji na zasebnem kraju. Njuna kazen je bila blažja – po 23 udarcev vsakemu.

Bičanje v Acehu ni namenjeno le tem dvema vrstama prekrškov, temveč tudi kaznovanju za igranje na srečo in homoseksualne spolne odnose.