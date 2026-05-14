TO JE SPOROČIL HRVATOM

Šešelj bi zminiral tudi Krško

Četniški vojvoda je Hrvatom (in drugim) sporočil, da bo razstrelil nuklearko.
Doktor znanosti, ki so ga Slovenci tako požrtvovalno podpirali in zahtevali njegovo izpustitev. FOTO: Reuters
S. N.
 14. 5. 2026 | 06:15
2:21
A+A-

»Miniral bom tudi nuklearko v Krškem. V zrak bo zletel ves Zagreb z okolico vred. To je moje sporočilo Hrvatom za primer, če ne bodo nehali pritiskati na Srbe.« Besede samozvanega četniškega vojvode Šešlja, izgovorjene na Ravni gori v nedeljo, je okoli 5.000 njegovih privržencev pozdravilo z burnim ploskanjem. Kdo je pravzaprav Vojislav Šešelj? Ali je to tisti doktor znanosti, ki so ga Slovenci tako požrtvovalno podpirali in zahtevali njegovo izpustitev?

Da, to je prav on, najboljši študent na Fakulteti za politične vede v Sarajevu, odličen mlad znanstvenik in velik zagovornik ne le srbskih, temveč človekovih pravic nasploh. Njegova poznejša biografija najbolje pojasnjuje, od kod tolikšna sprememba v njegovem vedenju. Zaprli so ga zato, ker je odkril, da je takratni predsednik mladinske organizacije BiH Brano Miljuš svojo magistrsko nalogo prepisal – od Lenina! Na nesrečo je bil Miljušev mentor takratni oblastnik Hamdija Pozderac. Šešlja so obsodili na naravnost neverjetno kazen: devet let zapora, javnost pa je dosegla znižanje na štiri leta.

Odsedel je slabi dve leti. Pozneje je kot šalo pripovedoval, kako so ga pretepali: na nogah je vzdržal do dvajsetega udarca z gumijevko, potem pa se je onesvestil. Tako je bilo vsak dan, posledice pa so se pokazale šele danes. Šešlja je dal pred slabim letom dni zapreti tudi Miloševič, vendar je tokrat sedel samo mesec dni, tepli pa ga niso. Takrat je pretrgal stike z Vukom Draškovićem in postal prvi (tajni) sodelavec srbskega vožda. Prav zato ga Vuk imenuje rdeči vojvoda in o njegovi novi radikalni stranki trdi, da ni opozicijska. Šešelj se hvali, da je bil v Borovem selu, ko je tam pokalo, vendar so ga istega večera videli v beograjski slaščičarni Ruski car. Je velik pozer, igralec in bahač. Večina njegovih groženj je praznih in tako je treba razumeti tudi napoved o razstrelitvi Krškega. Je sicer nor, tako zelo nor pa spet ni,« je iz Beograda za Slovenske novice pred 35 leti poročal Žarko Rajković

TO JE SPOROČIL HRVATOM

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Ali prehranska dopolnila prispevajo k boljšemu zdravju?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Novice  |  Slovenija
Lifestyle  |  Stil
Lifestyle  |  Svetovalnica
Lifestyle  |  Svetovalnica
Novice  |  Slovenija
