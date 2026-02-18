Šesterica do smrti pretepla skrajno desnega aktivista, aretirali niso še nikogar

Francoske oblasti preiskujejo smrt 23-letnega skrajno desnega aktivista Quentina Deranqueja, ki je v soboto umrl zaradi poškodb lobanje in možganov, ki jih je utrpel potem, ko ga je v Lyonu minuli četrtek pretepla skupina napadalcev, je na novinarski konferenci sporočil javni tožilec v Lyonu. Oblasti, ki za zdaj še niso opravile nobene aretacije, si prizadevajo identificirati maskirane napadalce, ki so osumljeni naklepnega umora in hudega napada. Šlo naj bi za vsaj šest napadalcev.

Protimigrantska skupina za smrt krivi protifašistično mladinsko skupino.

Predstavnica francoske vlade Maud Bregeon je skrajno levi stranki Nepokorna Francija (LFI) v ponedeljek očitala, da že »leta spodbuja ozračje nasilja«. Glede na politično ozračje in ozračje nasilja je LFI moralno odgovorna za četrtkov napad, je za francosko televizijo povedala predstavnica vlade. Triindvajsetletnega aktivista so napadli ob robu protesta skrajno desne skupine Nemesis, ki je protestirala zaradi konference evropske poslanke Rime Hassan, sicer članice LFI, na univerzi, poroča bruseljski Politico. Vodja stranke LFI Jean-Luc Melenchon je zanikal, da bi bila njegova stranka kriva za smrt mladeniča.

Pred volitvami

Protimigrantska skupina Nemesis za smrt mladeniča krivi protifašistično mladinsko skupino La Jeune Garde (Mlada garda), ki jo je, preden je bil izvoljen v parlament, soustanovil član LFI. Skupina La Jeune Garde, ki je bila razpuščena lanskega junija, je zanikala kakršnekoli povezave s tragičnimi dogodki. Incident s smrtnim izidom je še dodatno zaostril napetosti med francosko skrajno levico in skrajno desnico pred marčevskimi lokalnimi volitvami in predsedniškimi volitvami, ki se bodo odvijale prihodnje leto. Na predsedniških volitvah naj bi skrajno desna stranka Nacionalni zbor (RN) imela najboljše možnosti doslej, da zmaga.