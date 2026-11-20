Pretresljive podrobnosti iz zagrebške psihiatrične bolnišnice Jankomir še vedno curljajo na dan. Mlajša sestra 25-letnega Kristiana Josipa Periša, ki je umrl med tem, ko so ga zaposleni zvezali in fizično obvladovali, je razkrila, kaj so svojci doživljali v noči njegove smrti, kako so jih poskušali odpraviti tako v bolnišnici kot na policiji in kakšne poškodbe so našli na njegovem telesu.

Kot smo že pisali, je Kristian Josip Periš umrl 21. oktobra v zagrebški Kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan, kjer so ga medicinski tehniki med vezanjem tepli, mu pritiskali na prsni koš in vrat ter mu čez obraz položili blazino. Njegova 25-letna sestra Mihaela je zdaj za Jutarnji list opisala dogajanje v urah po tragediji, ki je družino ovila v črnino prav v času, ko se je Kristian neizmerno veselil rojstva svojega prvega otroka.

Še isti dan je Kristian iz bolnišnice poklical mamo in ji dejal, da bi ga lahko kmalu odpustili domov. Toda ob 23.14 je zazvonil telefon z grozljivo novico, da je umrl. Družina je takoj odhitela v bolnišnico, kjer jim je zdravnica Silvana Jelavić zatrdila, da je bil pacient agresiven in je po prejemu pomirjevala prenehal dihati. Osebje svojcem sprva ni dovolilo v sobo, češ da tam ležijo tudi drugi bolniki, a so po posredovanju druge Kristianove sestre, ki je po poklicu zdravnica, vendarle lahko vstopili.

Protislovne izjave zdravnice

Prizor v sobi je bil srhljiv. Kristian je ležal gol, oblečen le v plenico in pokrit z rjuho. »Odgrnila sem rjuho, s katero je bil pokrit. Oče je takoj rekel: 'Oni so ga zadušili,'« se spominja Mihaela. Na bratovem telesu je opazila ranice pod usti, kri na zobeh ter velike podplutbe na vratu in prsnem košu. Zdravnica je trdila, da so poškodbe nastale med oživljanjem in intubacijo, ko pa je obupana mati zavpila, da so ji ubili sina, ji je drugi zdravnik hladno odvrnil, da jim je zdravnica povedala že vse.

Mihaelo je zmotilo tudi nenavadno vedenje zdravnice Jelavić. Najprej je namreč dejala, da podrobnosti ne pozna, ker je šele prišla v nočno izmeno, nato pa ji je predlagala kavo v Splitu, kjer bi ji povedala, kako čudovit dan je preživela s Kristianom. »Malo prej je rekla, da je šele prišla v izmeno. Stvari se torej ne ujemajo. Je mislila, da smo tako pretreseni, da ne bomo sešteli ena plus ena?« se sprašuje sestra.

Kljub nasprotovanju osebja je Mihaela bratovo truplo fotografirala, že naslednji dan pa so zadevo skušale prijaviti na policijski postaji Črnomerec. Tam naj bi jim policistka dejala, da imajo veliko dela in da za preiskavo potrebujejo obdukcijski izvid. Ko je Mihaela omenila odvetnika, ji je policistka zabrusila: »Če bi bil ta vaš odvetnik tako dober, bi se zdaj pojavil tukaj in sam vložil prijavo, ne pa vi.« Istega dne sta sestri v bolnišnici zahtevali zdravstveno dokumentacijo, a je vodja oddelka trdila, da so vse papirje že poslali v arhiv. Kazensko ovadbo je nato 23. oktobra vložil družinski odvetnik Leon Zrnić in zahteval zaseg posnetkov nadzornih kamer.

Osem osumljenih za umor, družina organizira shod

Preiskava in posnetki nadzornih kamer so kasneje potrdili najhujše sume družine. Zaradi suma umora posebej ranljive osebe so v začetku novembra prijeli štiri medicinske tehnike, v ponedeljek, 16. novembra, pa so lisice nadeli še štirim zaposlenim, med njimi zdravnici, dvema medicinskima sestrama in tehniku, ki so osumljeni umora z opustitvijo dolžnega ravnanja. Vsem osmim so v bolnišnici že vročili oziroma sprožili postopke izredne odpovedi delovnega razmerja, po razkritju nepravilnosti zdravstvene inšpekcije pa je odstopila tudi direktorica klinike Majda Grah.

Mihaela je brata opisala kot skromnega in srčnega človeka, ki je pomagal invalidom, treniral otroke, igral več instrumentov in bil vedno pripravljen priskočiti na pomoč. »Bil je kot nekakšen dobri medo. Zelo sva se veselili, da bova postali teti, in vedeli sva, da bo najboljši oče. Zdaj nimamo več niti tega,« je povedala v solzah. Družina zdaj občane vabi na miren shod, ki bo v soboto ob 18.30 na osrednjem zagrebškem Trgu bana Jelačića, s katerim želijo doseči sistemske spremembe, da se takšna tragedija ne bi nikoli več ponovila.