Sestra ustanovitelja ChatGPT vložila novo tožbo proti bratu: resne obtožbe o zlorabah iz otroštva (VIDEO)

Sestra enega najvplivnejših ljudi v sodobni tehnološki industriji je ponovno sprožila sodni postopek, v katerem svojega brata obtožuje dolgotrajnega spolnega zlorabljanja, poroča hrvaški Index. Ann Altman je na zveznem sodišču v St. Louisu vložila spremenjeno tožbo, potem ko je bila njena prvotna zavrnjena zaradi zastaranja. Nova prijava temelji na zakonodaji zvezne države Missouri, ki v določenih primerih omogoča pregon domnevnih zlorab otrok tudi po daljšem časovnem obdobju.

Sodnik Zachary Bluestone je v prejšnjem postopku odločil, da obtožbe, ki se nanašajo na obdobje med letoma 1997 in 2006, pravno ne morejo biti obravnavane v okviru prvotne tožbe, saj je zastaralni rok potekel že leta 2008. Kljub temu je tožnici odprl možnost, da vloži spremenjeno tožbo na podlagi posebnih določil državne zakonodaje. Ann Altman je to možnost izkoristila in v novi prijavi podrobneje opisala domnevne dogodke iz otroštva, ki naj bi se odvijali v družinski hiši v predmestju Claytona v zvezni državi Missouri.

V tožbi navaja, da naj bi se zlorabe začele, ko je bila stara komaj tri leta, njen brat pa dvanajst. Po njenih trditvah naj bi se domnevna dejanja ponavljala več let. Danes je Sam Altman star 40 let in velja za eno ključnih figur v razvoju umetne inteligence. Njegovi pravni zastopniki se na zadnje navedbe za zdaj še niso javno odzvali.

Imela naj bi duševne težave

Obtožbe sicer niso povsem nove. Med letoma 2021 in 2024 je Ann Altman večkrat javno namigovala na domnevne zlorabe prek družbenih omrežij, vključno s platformama X in TikTok. V objavah je govorila o tem, da so se je »starejši bratje neprimerno dotikali« in da jo je zlorabil »skoraj milijarder iz tehnološkega sveta«, vendar pogosto ni neposredno navedla imena. Te objave so kasneje postale del širšega pravnega spora, saj je Sam Altman vložil protitožbo zaradi obrekovanja.

Družina Altman je v skupni izjavi odločno podprla Sama Altmana in zavrnila navedbe iz tožbe. Poudarili so, da ima Ann Altman že dlje duševne težave ter da ji družina pomaga, tudi finančno. Njene obtožbe so označili kot neutemeljene in kot poskus izsiljevanja, kar dodatno zapleta že tako občutljiv primer.

Sam Altman, direktor OpenAI-ja. FOTO: Afp

Sam Altman je soustanovitelj podjetja OpenAI in eden najbolj prepoznavnih obrazov razcveta umetne inteligence v zadnjih letih, zlasti po lansiranju priljubljenega klepetalnega robota ChatGPT leta 2022. Njegov vpliv v tehnološkem svetu in širše je izjemen, njegovo premoženje pa je po ocenah revije Forbes vredno približno 3,3 milijarde dolarjev. Prav zaradi njegovega položaja primer vzbuja še več pozornosti javnosti in odpira vprašanja o ravnanju vplivnih posameznikov ter o dostopu do pravice v primerih domnevnih zlorab iz preteklosti. Celoten primer ostaja v zgodnji fazi nadaljnjega pravnega postopka, razplet pa bo odvisen od presoje sodišča o veljavnosti in utemeljenosti spremenjene tožbe ter od morebitnih dodatnih dokazov, ki jih bosta predstavili obe strani.