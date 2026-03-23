Zima še ni rekla zadnje besede. Po stabilnem in neobičajno toplem spomladanskem vremenu v številnih delih Evrope prihaja nenadna sprememba vremena, tako navaja Severe Weather Europe. V teku je velika sprememba, ki prinaša mraz, sneg in potencialno škodljive pozebe v številne dele evropske celine.

Padec temperature za 15 do 20 °C v dveh dneh

Po dokončnem razpadu polarnega vrtinca se pričakuje oster padec temperature za 15 do 20 °C v dveh dneh. Sprememba vremena se začne že danes, ko se nad severnim Atlantikom vzpostavlja območje visokega zračnega tlaka. Za srednjo Evropo in Balkan je napovedano obilno sneženje, na nekaterih območjih bi ga lahko zapadlo več kot 50 centimetrov.

Snega bi lahko bilo veliko v delih Združenega kraljestva, Beneluksa, Nemčije, Francije, Češke, Slovaške in Poljske. Lokalno je pričakovanih 20 do 40 centimetrov snega, bistveno več pa v gorah. Del severnih Alp bi lahko do nedelje prejel 75 do 100 centimetrov novega snega.

Arktični vdor v Evropo

Vremenska situacija, ki se oblikuje v zadnjih dneh marca, predstavlja klasičen pozno-sezonski arktični prodor v Evropo. Po stratosferskem segrevanju v začetku tega meseca je prišlo do končne motnje in razpada polarnega vrtinca ter premikanja arktičnega zraka. Ta nato prinaša podaljšano obdobje dinamičnejšega vremena z zimskimi razmerami, snegom in močnimi pozebami. Sredi tega tedna, natančneje po torku ter v sredo in četrtek, se pričakuje, da bodo padavine prehajale iz dežja v sneg. Sistem, povezan z nizkim tlakom nad severno Evropo, namreč napreduje jugovzhodno prek zahodne Evrope in prinaša občuten padec temperature.

Snežni vihar

Do srede bo hladni val dosegel alpsko območje, do četrtka pa bo prišlo tudi do razvoja območja nizkega tlaka prek Italije proti Jadranskemu morju. Obilne padavine se bodo srečale z arktično zračno maso in prešle v sneg, nad Balkanom pa se pričakuje razvoj razmer snežnega viharja.

Najhladnejša zračna masa bo nad zahodno Evropo v sredo in četrtek, z jutranjimi minimami do -2 °C nad Anglijo, severno Anglijo, Walesom in Irsko. Še več mraza se bo razvilo nad Francijo in Beneluksom v četrtek, s temperaturami, ki bodo v številnih območjih padle na -2 do -6 °C. Ta hlad bo vztrajal v petek in soboto, nato pa bo začel slabeti.

Polarni vrtinec Polarni vrtinec je poimenovanje za zimsko cirkulacijo nad severno poloblo. Delimo ga na zgornji (stratosferski) in spodnji (troposferski) del. Polarni vrtinec poteka skozi obe plasti, vendar z različno jakostjo, obliko in vplivi. Močan polarni vrtinec lahko zadrži hladnejši zrak v polarnih območjih in prepreči njegovo pomikanje. To običajno ustvarja milejše razmere za večji del Združenih držav Amerike, Evrope in drugih območij srednjih geografskih širin. Šibek polarni vrtinec pa po drugi strani prinaša hladno vreme. Sama motnja običajno nastane zaradi porasta tlaka in temperature v stratosferi, torej stratosferskega segrevanja. Ko pa se polarni vrtinec spremeni ali sesuje, ne more več v celoti zadrževati hladnega zraka in ta uide iz polarnih območij v srednje geografske širine

Kar zadeva srednjo Evropo, se bodo nizke temperature do četrtka in petka razširile prek Nemčije, alpskega območja in Češke, z lokalnimi jutranjimi minimumi pod -5 °C. Podobne razmere so verjetne tudi nad severnim Balkanom, z nekaj stopinjami pod ničlo oba dneva. Razmere bodo podobne tudi čez vikend, saj bo velik hladni zračni bazen vsaj do nedelje vztrajal nad Balkanom.