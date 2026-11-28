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Severna Koreja se je ostro odzvala na odločitev Švice, da na svoj seznam sankcij uvrsti severnokorejski mednarodni otroški tabor Songdowon. Po poročanju ameriškega radia Glas Amerike je Bern ta ukrep sprejel zaradi sodelovanja tabora s skupinami, povezanimi z Rusijo, pri premeščanju otrok z ukrajinskih ozemelj pod rusko okupacijo. Tiskovna agencija Reuters švicarske odločitve sicer še ni mogla neodvisno potrditi.
Takšno zaostrovanje odnosov prihaja presenetljivo hitro po otoplitvi stikov med državama. Severna Koreja je šele oktobra gostila švicarskega zunanjega ministra, ko sta se strani dogovorili za spodbujanje dialoga in sodelovanja, Švica pa je v severnokorejski prestolnici tudi nedavno odprla svoj diplomatski urad. Ozadje spora je tesno povezano z vse močnejšim zavezništvom med Pjongjangom in Moskvo, ki se je močno okrepilo po letu 2023. Državi sta leta 2024 podpisali celovit sporazum o partnerstvu, Severna Koreja pa naj bi Rusiji v vojni proti Ukrajini pomagala tako z dobavo orožja kot z napotitvijo vojakov.