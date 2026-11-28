Severna Koreja se je ostro odzvala na odločitev Švice, da na svoj seznam sankcij uvrsti severnokorejski mednarodni otroški tabor Songdowon. Po poročanju ameriškega radia Glas Amerike je Bern ta ukrep sprejel zaradi sodelovanja tabora s skupinami, povezanimi z Rusijo, pri premeščanju otrok z ukrajinskih ozemelj pod rusko okupacijo. Tiskovna agencija Reuters švicarske odločitve sicer še ni mogla neodvisno potrditi.

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Odziv Pjongjanga je prek državne tiskovne agencije KCNA posredovala vplivna sestra severnokorejskega voditelja. Švicarske sankcije je označila za neposredno kršitev suverenosti in izkazovanje sovražnosti do njene države. Po njenih besedah ukrep Severni Koreji onemogoča, da bi vsem otrokom zagotovila kulturne in rekreativne dejavnosti, hkrati pa pušča »neizbrisen madež« na njenem mednarodnem ugledu države, ki spodbuja humanitarnost. Zaradi nastalega položaja v Pjongjangu napovedujejo resne diplomatske posledice. »Menim, da je treba celovito pretehtati odnose z nezanesljivo Švico, katere dejanja se ne ujemajo z njenimi besedami,« je poudarila Kim in dodala, da bo zunanjemu ministrstvu svetovala, naj v prihodnjih dneh resno preuči možnost zaprtja švicarskega diplomatskega urada v Pjongjangu ter sprejme ustrezne ukrepe.

Takšno zaostrovanje odnosov prihaja presenetljivo hitro po otoplitvi stikov med državama. Severna Koreja je šele oktobra gostila švicarskega zunanjega ministra, ko sta se strani dogovorili za spodbujanje dialoga in sodelovanja, Švica pa je v severnokorejski prestolnici tudi nedavno odprla svoj diplomatski urad. Ozadje spora je tesno povezano z vse močnejšim zavezništvom med Pjongjangom in Moskvo, ki se je močno okrepilo po letu 2023. Državi sta leta 2024 podpisali celovit sporazum o partnerstvu, Severna Koreja pa naj bi Rusiji v vojni proti Ukrajini pomagala tako z dobavo orožja kot z napotitvijo vojakov.