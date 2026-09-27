Severovzhod ZDA zajelo močno neurje, po New Yorku kar s kanuji (VIDEO)

Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80.000 odjemalcev.

Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Philadelphii opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Nevihta je danes med drugimi povzročila izpad elektrike, v katerem je brez nje ostalo skoraj 80.000 odjemalcev v zveznih državah New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island in Pennsylvania.

Medtem na Long Islandu danes še pričakujejo do 15 centimetrov dežja, ob obali pa bi lahko valovi dosegli okoli šest metrov, zato so oblasti prebivalcem in obiskovalcem že sporočile, naj se izogibajo obalnim območjem. Nevihta je sicer povzročila tudi odpovedi več sto letov, odpovedani pa so bili številni kulturni dogodki in koncerti. Župan mesta New York Zohran Mamdani je ljudem svetoval, naj ne potujejo, če to ni nujno in naj poskrbijo drug za drugega.

Po družabnih omrežjih medtem krožijo posnetki ljudi, ki se po poplavljenih newyorških ulicah prevažajo kar s kanuji. Eden od posnetkov je nastal v okrožju Queens, kjer sta iznajdljiva Američana do železniške postaje kar priveslala, le tako sta namreč lahko poskrbela, da so njuna oblačila ostala suha.