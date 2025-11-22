Si predstavljate, kaj takega v šolah po Sloveniji? Vsi bi skočili v zrak (VIDEO)

To, kar se dogaja v šolah preko luže, je težko predstavljivo v sekularni Evropi, a v Ameriki je to resničnost. Zvezna država Teksas je namreč sprejela zakon, po katerem mora vsaka javna šola v učilnicah izobesiti deset božjih zapovedi.

Kršitev ustavne pravice do verske svobode?

V manjšem številu okrožij so zvezni sodniki zakon blokirali, saj so presodili, da krši ustavno pravico do verske svobode. Tako je zvezni sodnik Orlando L. Garcia dvanajstim teksaškim javnim šolskim okrožjem odredil, naj do decembra iz učilnic odstranijo prikaze desetih zapovedi, saj naj bi državni zakon, ki zahteva takšne prikaze, kršil ameriško ustavo.

Vsaka javna šola mora v učilnicah izobesiti deset božjih zapovedi.FOTO: Delo Ui

To je bil zadnji udarec v vsedržavni razpravi o tem, ali lahko ameriške zvezne države od javnih šol zahtevajo, da v svojih učilnicah vidno predstavljajo krščanska besedila. Boj je starše in učence postavil proti konservativnim skupinam, ki poskušajo v ameriški družbi uveljaviti bolj izraziti izraze vere, ob tem navaja Reuters. Nekatere šole pa so se vseeno zagnano lotile izvajanja zakona in ob tem prejemajo tudi radodarne donacije. A kljub temu se del učiteljev upira vsiljevanju verske doktrine učencem, zato bo vse skupaj verjetno pristalo na vrhovnem sodišču.

»Zelo pomembno je, da zaščitimo ločenost cerkve od države, še posebej v naših šolah. Naši otroci so namreč zelo ranljivi za sporočila, zaradi katerih bi se lahko počutili neprimerni ali drugačni od drugih učencev, ter jih silila, da zavračajo verska učenja, ki jim jih skušajo doma privzgojiti njihove družine,« je povedala pravnica Chloe Kempf.

Kako je v Sloveniji?

Država in verske skupnosti so v skladu s 7. členom Ustave Republike Slovenije ločene. Načelo ločitve ni sporno in ga katoliška cerkev sprejema, saj opredeljuje predvsem razmejitev pristojnosti dveh avtonomnih pravnih subjektov, ki zaradi skupnega dobrega v skladu z evropsko prakso izvajanja verske svobode sodelujeta na področjih skupnega interesa. Člani Katoliške Cerkve so hkrati tudi državljani Republike Slovenije, zato je sodelovanje omenjenih pravnih subjektov v demokraciji logično in smiselno.