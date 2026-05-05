Si upate ugibati, koliko po novem stane veliko pivo na slapovih Krke? (FOTO)

Na družbenem omrežju Facebook je zaokrožila fotografija računa, ki sta jo preteklo nedeljo posnela Slovenca ob obisku slapov Krke. Račun je precej nedvoumen - dvakrat veliko točeno pivo Ožujsko, cena 16 evrov. Pivo, ki ga lahko pri nas v Mercatorju kupite za dober evro in to v embalaži, stane točeno na domači Hrvaški turistični točki osemkrat toliko.

V morju zgražajočih se komentarjev pa se najde tudi zajeten delež tistih, ki niso nič presenečeni. »Ste že bili letos v Dubrovniku? Cene so ravno take,« navajajo dopustniki, ki so že otvorili letošnjo počitniško sezono pri sosedih. Da Hrvati vsako pomlad šokirajo s cenami za poletno sezono, je sicer postala že stalnica.

Preden preberete račun, sedite. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook

Plenković pred poletno sezono pozval k razumnim cenam Hrvaški premier Andrej Plenković je turistični sektor danes pozval k razumnemu oblikovanju cen. Pred prihajajočo poletno turistično sezono bodo prav te ključno vplivale na obisk, je opozoril na seji sveta za upravljanje razvoja turizma. »Prvo sporočilo, ki ga ponavljamo že tretjo sejo zapored pred turistično sezono, je razumno oblikovanje cen. To je edino, najpomembnejše vprašanje, ki bo vplivalo na to sezono,« je dejal. STA

Slapovi Krke le še za bogate?

Da do piva sploh pridete, pa bo potrebno najprej plačati vstopnino. Vstop na slapove bo letos sredi sezone stal vrtoglavih 40 evrov po odrasli osebi, otroška karta pa bo polovična. Če ima družina dva otroka nad 15 let, torej pomeni, da bodo za vstop odšteli čez 100 evrov. Vprašanje je, če bi povprečni slovenski družini ob tem strošku za pogovor o ceni vrčka sploh še kaj ostalo.