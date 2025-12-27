Siloviti udari na Kijev, Poljska dvignila letala: »Ostanite v zakloniščih!« (VIDEO)

V noči na soboto je bilo v Kijevu slišati več serij glasnih eksplozij, je poročal novinar AFP, potem ko so oblasti opozorile, da je Ukrajina pod grožnjo ruskih izstrelkov. Rusija je ponoči proti prestolnici izstrelila več hipersoničnih raket Kinžal, balistične rakete Iskander in skupino raket Kalibr.

Poljska dvignila letala

Poljska vojaška letala so bila med nočjo mobilizirana kot odgovor na obsežen ruski napad na Ukrajino, so ob tem na omrežju X sporočile poljske oborožene sile. Po poročanju Kyiv Independenta je bilo več eksplozij slišati po celotni prestolnici, pa tudi v kijevski oblasti, kjer so po napadu zabeležili izpade električne energije v mestu Brovari in okoliških območjih.

»Ostanite v zakloniščih!«

V Kijevu je bilo med napadom ranjenih najmanj pet ljudi, je danes zjutraj sporočil župan Vitalij Kličko. Napad na ukrajinsko ozemlje se je zgodil v času, ko se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravlja na odhod na Florido, kjer se bo v nedeljo srečal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

Novinar AFP je glasne eksplozije slišal okoli 1.30 zjutraj in nato znova pol ure pozneje. »Eksplozije v prestolnici. Protizračna obramba deluje. Ostanite v zakloniščih!« je na Telegramu tako zapisal župan Vitalij Kličko.