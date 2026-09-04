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V SRBIJI

Mladićev sin z grozljivo trditvijo: »Očeta so mi ubili pred očmi«

Družina obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića je skupaj z njegovima pravno in zdravstveno ekipo na novinarski konferenci predstavila svojo različico okoliščin njegove smrti v priporu haaškega sodišča.
Sprejem bo dosegel vrhunec s komemoracijo v soboto, 5. septembra, v Domu vojske v Beogradu, pokop na Topčiderskem pokopališču pa bo v ponedeljek, 7. septembra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je že napovedal, da varnostne službe pričakujejo udeležbo več deset tisoč ljudi, in zagotovil vso državno podporo. FOTO: Oliver Bunic Afp
Sprejem bo dosegel vrhunec s komemoracijo v soboto, 5. septembra, v Domu vojske v Beogradu, pokop na Topčiderskem pokopališču pa bo v ponedeljek, 7. septembra. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je že napovedal, da varnostne službe pričakujejo udeležbo več deset tisoč ljudi, in zagotovil vso državno podporo. FOTO: Oliver Bunic Afp
N. Č.
 4. 9. 2026 | 14:13
 4. 9. 2026 | 14:17
6:17
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Družina obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića je skupaj z njegovima pravno in zdravstveno ekipo na novinarski konferenci predstavila svojo različico okoliščin njegove smrti v priporu haaškega sodišča. Člani ekipe trdijo, da je Mladić umrl zaradi nevestnega zdravljenja, sporočili pa so tudi, kdaj in kje bo njegov pogreb, poroča Telegraf.

Mladićev sin Darko Mladić je sporočil, da bo žalna slovesnost jutri ob 12. uri v Domu vojske, pogreb pa bo v ponedeljek na Topčiderskem pokopališču. Darko Mladić je ljudi pozval, naj se pogreba udeležijo v čim večjem številu. »Želel bi si, da bi pogreb minil mirno in dostojanstveno ter da ne bi postal povod za medsebojna obračunavanja. Vse pozivam, naj se vzdržijo kakršnih koli provokacij in poskusov preprečevanja dogodka, da bi se lahko žalujoči od mojega očeta poslovili dostojanstveno in ob spoštovanju običajev,« je dodal.

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Zahvalil se je tudi predsedniku Srbije in njegovi družini za izrečeno sožalje. »Zelo hitro sem prejel sožalje predsednika in njegove celotne družine. Rad bi poudaril, da je to ljudski pogreb. Sam se s politiko ne ukvarjam, medtem ko se v BiH politika vmešava v vse. Lahko povem le, da nam je predsednik stal ob strani, kadar koli je bilo kaj potrebno, zato se mu ob tej priložnosti tudi javno zahvaljujem,« je dejal Darko Mladić.

Sin Ratka Mladića: »Očeta so mi ubili pred očmi«

»Mojega očeta so mi ubili pred očmi. Ubili so ga z nevestnim zdravljenjem in namernim dajanjem premočnih opiatov, ki so privedli do smrti,« je zatrdil sin Ratka Mladića. Po njegovih besedah so bile tehnične razmere v bolnišnici sicer dobre, vendar njegov oče ni bil deležen ustreznega zdravljenja. Prepričan je, da je umrl zaradi malomarnega ravnanja.

Hude očitke je izrekel tudi zdravnik iz Mladićeve obrambne ekipe dr. Ognjen Gudelj. »Težko mi je to izreči, toda ker sem dal Hipokratovo prisego, moram govoriti resnico, kakršna koli že je. Z velikim obžalovanjem moram povedati nekaj, za kar si nikoli nisem mislil, da bom moral izreči. General Mladić je bil ubit na haaškem sodišču, ubili pa so ga zdravniki in osebje s svojim neukrepanjem,« je dejal Gudelj.

Kot primere domnevne malomarnosti je navedel, da srčnemu bolniku niso vsak dan merili krvnega tlaka niti opravljali laboratorijskih preiskav, čeprav je prejemal močna zdravila. »Če bolniku s sladkorno boleznijo ne dajete zdravila za sladkorno bolezen, je to uboj,« je dejal zdravnik. »To je zame kot kardiologa, zdravnika in človeka velik šok. Tam so mi dejali, citiram: odločili smo se, da mu ne bomo jemali krvi za analizo, ker mu želimo prihraniti bolečino. Bolečino zaradi vboda z iglo? To je težko poslušati,« je pripovedoval dr. Gudelj.

Dodal je, da je nekoč zahteval merilnik krvnega tlaka, a so mu odgovorili, da ga nimajo. Ob tem je poudaril, da je bilo sodelovanje s sodiščem do tedaj dobro in korektno.

Darko Mladić je še dejal, da družina in obramba še vedno nista prejeli dokumentacije o možganski kapi, ki jo je njegov oče doživel 10. aprila, diagnozo pa naj bi mu postavili šele mesec dni pozneje.

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Pravna ekipa: Zahtevo za zdravljenje v Srbiji so zavrnili

Odvetnik obrambe Dragan Ivetić je dejal, da so zahtevali Mladićevo izpustitev iz humanitarnih razlogov, da bi lahko zadnje dni preživel pod zdravniškim nadzorom v Srbiji in ob svoji družini. »To ni bila zahteva za oprostitev kazni, temveč zahteva, da bi se zdravil v Srbiji in zadnje dni preživel z družino. Neprimerno je, da človek umre v zaporu,« je dejal Ivetić. Po njegovih besedah je Srbija ponudila jamstva Vojaškomedicinske akademije in je bila pripravljena zagotoviti ustrezno oskrbo.

»To zadnjo zahtevo so pravzaprav podprli tudi sodniki. Prepoznali so pomen dostojanstva in humane oskrbe ob koncu življenja, vendar je predsednica izpustitev kljub temu zavrnila,« je dejal odvetnik.

Ivetić je poudaril, da dostojanstvo zahteva resnico in da obramba zahteva preiskavo vseh okoliščin. »Človek je umrl v priporu, potem ko so zavrnili njegovo nujno izpustitev iz humanitarnih razlogov. Družina si zasluži odgovore,« je dejal.

Opozoril je tudi, da razen mrliškega lista niso prejeli nobenega zdravstvenega dokumenta, čeprav so zahtevali celotno zdravstveno dokumentacijo.

»Obstaja razlika med nego in zdravljenjem«

Srbski pravosodni minister Nenad Vujić je potrdil, da je bila država ves čas vključena v postopek. »V zadnjem času smo sodišče intenzivno opozarjali, pri tem pa nismo izhajali iz našega mnenja, temveč iz njihovih lastnih odločitev. Vse, kar smo jim pošiljali, je temeljilo izključno na njihovih odločitvah,« je dejal Vujić. Poudaril je, da obstaja bistvena razlika med nego in zdravljenjem, ter zatrdil, da zdravljenja, kakršnega je potreboval Mladić, ni mogoče izvajati v zaporniški bolnišnici. Povedal je, da so jih maja obvestili, da je Mladić vstopil v zadnjo fazo življenja, vendar da hitre smrti ne pričakujejo. Nato so znova zahtevali njegovo predčasno izpustitev zaradi zdravljenja. »Paliativna oskrba vključuje spoštovanje človekovega dostojanstva. Sklicevali smo se tudi na tako imenovana Mandelova pravila,« je sklenil Vujić in dodal, da so se sklicevali na ustrezne dokumente Združenih narodov.

Ratko Mladić je bil poveljnik Vojske Republike Srbske med vojno v Bosni in Hercegovini ter eden ključnih akterjev vojnega dogajanja v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo ga je obsodilo zaradi genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov, med drugim zaradi zločinov med obleganjem Sarajeva in genocida v Srebrenici leta 1995. Pritožbeni senat Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča mu je leta 2021 pravnomočno potrdil dosmrtno zaporno kazen.

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