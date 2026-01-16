  • Delo d.o.o.
ZAOSTRENE RAZMERE

Sin strmoglavljenega iranskega šaha: »Islamska republika bo padla - ne če, ampak kdaj«

Pahlavi od začetka protestov, ki so v Iranu izbruhnili konec decembra, poziva k posredovanju ZDA.
Reza Pahlavi FOTO: Jonathan Ernst Reuters
Reza Pahlavi FOTO: Jonathan Ernst Reuters
STA, A. G.
 16. 1. 2026 | 19:18
 16. 1. 2026 | 19:18
A+A-

Sin pokojnega strmoglavljenega iranskega šaha Reza Pahlavi, ki živi v izgnanstvu v ZDA, je danes izrazil prepričanje, da bodo množični protesti v Iranu strmoglavili islamsko republiko. Ob tem je pozval k mednarodnim ukrepom in posredovanju ZDA. »Islamska republika bo padla - ne če, ampak kdaj,« je Pahlavi dejal na novinarski konferenci v Washingtonu. Pahlavi od začetka protestov, ki so v Iranu izbruhnili konec decembra, poziva k posredovanju ZDA.

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat posvaril Iran, da bodo ZDA vojaško posredovale, Pahlavi pa je prepričan, da se bo Trump držal besede in bo »na koncu stal ob strani iranskemu ljudstvu«. »Iransko ljudstvo na terenu sprejema odločne ukrepe. Zdaj je čas, da se jim v celoti pridruži mednarodna skupnost,« je dodal. Pahlavi je pozval tudi k napadom na poveljniško strukturo revolucionarne garde, elitne vojaške enote islamske republike. Dejal je, da bi morala biti prednostna naloga »oslabitev prvega in najpomembnejšega sredstva režima, uvajanje terorja doma in po svetu«.

Zaostrene razmere

Razmere v Iranu so se zaostrile, potem ko so protesti, ki so konec decembra izbruhnili zaradi gospodarske krize, prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Po navedbah nevladne organizacije Iran Human Rights (IHR) so iranske varnostne sile med zatiranjem demonstracij ubile najmanj 3428 protestnikov, prek 10.000 ljudi so aretirali. Med demonstracijami so protestniki skandirali tudi ime Pahlavija, čigar oče je leta 1979 med islamsko revolucijo pobegnil iz države. Pahlavi je izrazil željo, da bi postal figura, ki bo vodila prehod v sekularno demokracijo. Ponovil je, da se bo vrnil v Iran in klerikalno oblast opisal kot »okupacijsko silo«, ki je zagrešila »množične zločine«.

