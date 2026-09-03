Sivobradec pri 91 letih prehodil Apalaško pot: v enem letu premagal 3530 kilometrov

Američan Dale Sanders je pri 91 letih prehodil več kot 3500 kilometrov dolgo Apalaško pot in postal najstarejši pohodnik, ki mu je to uspelo. Organizacija Appalachian Trail Conservacy navaja, da pohodniki dokončajo celotno Apalaško pot, ko prehodijo vse odseke v poljubnem vrstnem redu v roku enega leta, dovoljeni so tudi premori. Sanders je svojo pot začel 6. septembra lani v Zahodni Virginiji, zaključil pa minuli ponedeljek v Mainu.

Čeprav je leta 2017 brez večjih zapletov prehodil celotno pot, je priznal, da mu je bilo tokrat težje. Kljub šestmesečnim pripravam namreč ni bil v najboljši formi. Po lastnih navedbah je na Apalaški poti v zadnjem letu padel kar 71-krat. Kljub padcem je Sanders, znan tudi kot Grey Beard (Sivobradec), uspešno v celoti prehodil 3530 kilometrov dolgo pot med goro Springer v Georgii in goro Katahdin v Mainu ter tako postal najstarejši pohodnik, ki mu je to uspelo, piše AP News.

Rekord je postavil že leta 2017, pri 82 letih. Štiri leta pozneje je prevzel njegov 83-letni prijatelj MJ Eberhart, Sanders pa je napovedal, da bo poskušal rekord dobiti nazaj.

Apalaška pot je dolga približno 3500 kilometrov in se vije prek 14 zveznih držav.

Med potjo je utrpel več poškodb, med njimi šest hujših. Junija je med spuščanjem z gore Killington padel na skalnatem terenu ter si odrgnil noge, roke in dlani. Le nekaj tednov pozneje mu je otrpnila leva roka, zaradi česar je pristal v bolnišnici v Mainu. Zdravniki so sprva sumili, da gre za možgansko kap, a se je izkazalo, da je bil le stisnjen živec. Čeprav so mu kmalu za tem dovolili, da pohodništvo nadaljuje, je imel pomisleke.

Na začetku avgusta se je vrnil domov v Tennessee, da bi stal ob strani ženi, ki ji je umrla mati, a ga je prav ona prepričala, naj nadaljuje pohod. Sanders se je rodil leta 1935 v Kentuckyju, dve leti preden so vzpostavili Apalaško pot. Zaradi nižje postave so ga vrstniki v otroštvu pogosto zbadali, samozavest pa je nato pridobil s športom, predvsem z akrobatiko in plavanjem. 91-letnik je v zadnjih letih podrl tudi druge starostne rekorde, med drugim je najstarejši človek, ki je s čolnom preveslal celotno dolžino reke Misisipi. Na 87 dni dolgo pot se je odpravil na svoj 87. rojstni dan.