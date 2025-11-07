  • Delo d.o.o.
NAPAD JE SPROŽIL KRITIKE

Škandal: na ulici otipaval predsednico in jo poskušal poljubiti

Pijan moški se je dotikal mehiške predsednice Claudie Sheinbaum in jo poskušal poljubiti. V Mehiki je nasilje nad ženskami močno razširjeno, predsednica napoveduje ukrepe.
Napad je sprožil kritike na račun varnostne službe predsednice Claudie Sheinbaum. FOTO: Henry Romero/ Reuters
Napad je sprožil kritike na račun varnostne službe predsednice Claudie Sheinbaum. FOTO: Henry Romero/ Reuters
Ju. P.
 7. 11. 2025 | 07:10
2:42
A+A-

Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je napovedala ostrejši boj proti spolnemu nadlegovanju v državi, potem ko je v teh dneh postala žrtev otipavanja. Ko je pozdravljala podpornike v Ciudadu de Méxicu, se ji je namreč od zadaj približal pijan moški, jo objel okoli ramen in poskušal poljubiti ter se z rokama dotaknil njenih bokov in jih dvignil do prsi. Varnostnik ga je šele tedaj potegnil stran.

Sheinbaumova je bila sprva zmedena in je celo privolila v fotografiranje z moškim. Dogodek je znova opozoril na skrb vzbujajoče razmere glede varnosti žensk v Mehiki, kjer je spolno nadlegovanje razširjeno, organizacije za človekove pravice pa opozarjajo na krizo femicidov.

 

Po podatkih Združenih narodov približno 70 odstotkov Mehičank, starejših od 15 let, v življenju doživi vsaj eno obliko spolnega nadlegovanja. Vsak dan v Mehiki nasilne smrti umre povprečno 10 žensk.

Napad je sprožil kritike

Predsednica, ki pravi, da je šele po ogledu posnetkov spoznala, kaj se je v resnici zgodilo, je napovedala ovadbo in da bo pregledala zakonodajo o spolnem nadlegovanju. »Če se to zgodi predsednici, kaj se bo zgodilo vsem ženskam v naši državi?« je dejala.

Carlos Manzo, borec proti kartelom, je bil umorjen. FOTO: Ivan Arias/Reuters
Carlos Manzo, borec proti kartelom, je bil umorjen. FOTO: Ivan Arias/Reuters

Napad je sprožil kritike na račun predsedničine varnostne službe in odločitve, da kljub grožnjam nasilja kartelov ohranja bližino z ljudmi. Nekdanji tožilec za boj proti drogam Samuel González je za AFP dejal, da je incident kriminalcem poslal sporočilo, da je voditeljica države ranljiva, kar je zelo skrb vzbujajoče.

To se dogaja ravno v dneh, ko se Sheinbaumova sooča z očitki, da država ni storila dovolj za zaščito župana mesta Uruapan v zvezni državi Michoacán, 40-letnega Carlosa Manza, ki so ga na dogodku ob dnevu mrtvih minulo soboto kljub okrepljenemu varovanju ustrelili v glavo. Umorjeni Manzo, ki je postal znan po spektakularnih lovih na člane tolp iz helikopterja, je veljal za človeka, ki si je drznil kljubovati kartelom. Sheinbaumova je po napadu napovedala še bolj okrepljen boj proti kartelom. Pod njenim vodstvom je Mehika izročila ZDA 55 voditeljev kartelov, zasegla rekordne količine fentanila in okrepila obveščevalne operacije, je poudarila. Zanikala pa je, da bi v državo lahko vstopile ameriške sile.

Incident je kriminalcem poslal sporočilo, da je voditeljica države ranljiva.

Claudia SheinbaumMehikaspolno nadlegovanjenasiljenasilje nad ženskami
